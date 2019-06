एक बार में अमिताभ बच्चन ने दिया 14 मिनट का शॉट, इन पांच किरदारों से भी जीता जनता का दिल

एक बार फिर अमिताभ बच्चन ने साबित कर दिया है कि वो हिंदी सिनेमा के महानायक हैं। दरअसल हाल ही में अपनी एक फिल्म के शूट के दौरान अमिताभ ने 14 मिनट के एक सीन का एक ही शॉट में परफेक्ट टेक दिया है। ऐसे में जैसे ही शॉट कंप्लीट हुआ वैसे ही सेट तालियों से गूंज उठा। बता दें कि शूटिंग सेट का ये किस्सा फिल्म के साउंड डिजानर रसेल पोकटी के ट्वीट से सामने आया है। गौरतलब है कि अमिताभ ने कई ऐसे किरदार किए हैं जिन्होंने दर्शकों के दिल से लेकर अवॉर्ड्स तक जीते हैं। इस पैकेज में बात करते हैं अमिताभ के 5 दमदार किरदारों की...

Resul .. you give me far too much credit than I deserve or am capable of .. 🙏🙏 https://t.co/wWbQTevPac