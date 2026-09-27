रामायण: मेकर्स ने जारी किए किरदारों के पोस्टर, दिखी राम-सीता और लक्ष्मण की झलक; लंका में खड़े नजर आए रावण

विज्ञापन

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘रामायण’ 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर तक, हर नए अपडेट के साथ दर्शकों के बीच इसका उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते रोमांच के बीच मेकर्स ने बेहद मनमोहक पोस्टर जारी किया है, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे नजर आ रहे हैं।