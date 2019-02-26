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भारत ने पाकिस्तान से लिया पुलवामा हमले का बदला, बॉलीवुड बोला- 'अब चुप नहीं बैठेंगे-घुस के मारेंगे'

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 26 Feb 2019 11:39 AM IST
akshay kumar
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भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान से पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया है। सुबह करीब 3.30 बजे भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया। खबरों की मानें तो वायुसेना के विमान ने आतंकी कैंप पर एक हजार किलोग्राम के बम गिराए। जिसमें आतंकी कैंप पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 
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