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विज्ञापन अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट ने इस मामले के आरोपी फूल सिंह को घटना के दिन नाबालिग घोषित किया है। 18 अक्तूबर 2026 को हुई फायरिंग की घटना के समय आरोपी की उम्र 18 साल से कम थी। आरोपी के पिता ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दावा किया था कि घटना के समय उनका बेटा नाबालिग था।

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कोर्ट में कौन से दस्तावेज सौंपे गए?

कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, फूल सिंह की जन्मतिथि 30 नवंबर 2008 है। मामले के जांच अधिकारी ने आरोपी के स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच कर उनकी पुष्टि की। इन दस्तावेजों के आधार पर स्पेशल जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने माना कि घटना के समय फूल सिंह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत नाबालिग था।

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क्या है अदालत का निर्देश?

इसके बाद कोर्ट ने फूल सिंह को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए मुंबई के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फूल सिंह के खिलाफ आगे की सुनवाई अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगी। यह आदेश 25 नवंबर 2026 को पारित किया गया।

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कब हुई टाइगर पर फायरिंग? आपको बता दें कि 18 अक्तूबर 2026 को टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी।

टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थीं।

इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके ड्राइवर को गोली लगी थी।

गाड़ी के पास खड़े एक फैन को भी गोली लगी थी।

घटना के बाद टाइगर श्रॉफ खुद गाड़ी चलाकर अपने घायल ड्राइवर को अस्पताल लेकर गए थे।