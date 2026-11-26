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विज्ञापन स्टैंडअप कॉमेडी के नाम पर की गई टिप्पणियां कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। अब कॉमेडियन यश महेश्वरी अपने एक शो में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं।दिल्ली के साकेत में हुए एक स्टैंड अप शो के दौरान बिहार की महिलाओं, छठ पर्व और सिंदूर की परंपरा को लेकर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर राजनीतिक विरोध भी तेज हो गया है और लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्यों ने कॉमेडियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने लेखक और कवि नीलोत्पल मृणाल की शिकायत पर यश महेश्वरी के खिलाफ साकेत थाने में एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 24 अक्टूबर को दक्षिण दिल्ली के साकेत स्थित एक क्लब में आयोजित कॉमेडी शो के दौरान बिहार की महिलाओं, उनकी धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं।



इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, 196, 296 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कॉमेडियन के साथ कार्यक्रम के आयोजकों और कॉमेडी क्लब के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही शो की वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच करने की अपील की गई है।

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लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जताया विरोध

इस मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्यों ने भी पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा भाटिया ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन की टिप्पणियों से महिलाओं की गरिमा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।



उन्होंने कहा कि छठ पर्व आस्था से जुड़ा त्योहार है और सिंदूर लगाने की परंपरा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या स्टैंडअप कॉमेडी के नाम पर समाज में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना उचित है। चंद्रप्रभा भाटिया ने सरकार से मांग की कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई महिलाओं के सम्मान और गरिमा को लेकर इस तरह की टिप्पणी न करे।

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कॉमेडियन के बयान पर नाराजगी जताई

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सुशील कुमार ने भी कॉमेडियन के कथित बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इस मामले को उठाया गया है। उनके मुताबिक, पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले में सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।



सुशील कुमार ने कहा कि बिहार की महिलाओं और छठ जैसे बड़े पर्व को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की गईं, उससे बिहार के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि केवल माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होना चाहिए और ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है।



उन्होंने यह भी मांग की कि कॉमेडियन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही दावा किया कि बिहार में भी मामला दर्ज कराया गया है और जरूरत पड़ने पर आगे अन्य शिकायतें भी की जा सकती हैं।