अमित शाह ने की फिल्म की सराहना

फिल्म को देश और विदेश में दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपने भव्य विजुअल्स, भावनात्मक कहानी और एआर रहमान व हंस जिमर के संगीत के लिए फिल्म की खूब तारीफ हो रही है। सिनेमाघरों में लगातार हाउसफुल शो के बीच अब फिल्म की टीम को देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सराहना मिली है।



दरअसल, भारत के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और 'रामायण' की मेकिंग से जुड़ी टीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा और देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए फिल्म के मेकर्स की सराहना की और दुनियाभर में फिल्म के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी।



इस खास मुलाकात में फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी, लीड एक्टर्स रणबीर कपूर और साई पल्लवी मौजूद रहे। अमित शाह ने फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए भारतीय संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक 'रामायण' को इतने बड़े सिनेमाई स्तर पर पर्दे पर उतारने के प्रयास की तारीफ की।

