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विज्ञापन बॉलीवुड में हॉरर-कॉमेडी फिल्मों की बात हो तो 'भेड़िया' का नाम भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों में शामिल है। वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म को रिलीज हुए चार साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म के किरदार और कहानी आज भी फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं। अब फिल्म की चौथी सालगिरह के मौके पर मेकर्स ने दर्शकों को बड़ा सरप्राइज दिया है। बता दें कि 'भेड़िया 2' की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है और फिल्म पर काम शुरू हो चुका है।

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अमर कौशिक ने दिया अपडे़ट

दरअसल, बुधवार को फिल्म के चार साल पूरे होने पर निर्देशक अमर कौशिक ने सीक्वल को लेकर जानकारी दी। हालांकि, फिल्म अभी कहानी लिखने के स्टेज पर है। अमर कौशिक ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें भेड़िया उनके ऑफिस में हंगामा करता और लैपटॉप फेंकता नजर आया. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'भेड़िया इस बात से बहुत खुश नहीं है कि उसकी कहानी लिखने में इतना समय लग रहा है... क्या करें? जल्द आ रहे हैं भेड़िया अंकल।'



सीक्वल की खबर से खुश हुए फैंस

जैसे ही अमर कौशिक की पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आई, फैंस खुशी से झूम उठे। कई लोगों ने कमेंट कर मेकर्स से जल्द फिल्म की कहानी पूरी करने और सीक्वल रिलीज करने की मांग की। एक यूजर ने लिखा, 'फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? भेड़िया 2 जल्द बनाइए।' वहीं दूसरे ने कहा कि वह लंबे समय से सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं और फिल्म की कहानी शानदार होनी चाहिए।

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