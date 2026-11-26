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इन दिनों सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने ‘ऑरा टूर’ में काफी व्यस्त हैं। मगर इस बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर वो हाल ही में गुरुद्वारा पहुंचे । उन्होंने कच्छ स्थित 200 साल पुराने गुरुद्वारे पहुंचकर वहां की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कीं। सोशल मीडिया पोस्ट की पहली तस्वीर में वह गुजरात के कच्छ स्थित लखपत गांव पहुंचे। वहां के गुरु नानक साहब दरबार में वह सिख परिधान में हाथ जोड़े खड़े दिखाई दे रहे है।