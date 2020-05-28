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1500 लोगों के खाते में अक्षय कुमार ने भेजी मदद और अजय देवगन ने उठाई 700 परिवारों की जिम्मेदारी, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 28 May 2020 07:22 AM IST
अक्षय कुमार और अजय देवगन
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अक्षय कुमार और अजय देवगन - फोटो : Social Media
कोरोना वायरस के प्रकोप से इस वक्त हर इंसान परेशान है। एक तरफ जहां इससे लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं  कई लोग इसकी आर्थिक मार भी झेल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के कारण कई दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा रहा है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने सिने और टीवी आर्टिस्ट असोसिएशन (CINTAA) को 45 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है।

कोरोना प्रभावितों की अक्षय कुमार ने फिर की मदद, अब 1500 लोगों के खातों में ट्रांसफर किए इतने हजार रुपये
 
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