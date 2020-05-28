1500 लोगों के खाते में अक्षय कुमार ने भेजी मदद और अजय देवगन ने उठाई 700 परिवारों की जिम्मेदारी, पांच खबरें

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अक्षय कुमार और अजय देवगन
- फोटो : Social Media
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शाहरुख खान
- फोटो : Social Media
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हेमा मालिनी
- फोटो : अमर उजाला
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मंदाना करीमी
- फोटो : Social Media
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अजय देवगन और काजोल
- फोटो : अमर उजाला