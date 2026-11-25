फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में

सूरज आर. बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में आयुष्मान और शरवरी के अलावा सौम्या टंडन, सीमा पाहवा और स्वानंद किरकिरे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।



सूरज, क्या फ़िल्म बनाई है आपने!❤️❤️🥹 सूरज बड़जात्या उन लोगों में से हैं जिन्हें आज भी पूरा यक़ीन है कि अच्छाई हमेशा काम करती है। कई साल में उनका ये यक़ीन ज़रा भी नहीं बदला। शायद इसलिए कि सूरज ख़ुद अपनी ज़िंदगी में उस अच्छाई को जीते हैं।❤️ कल रात मैंने ‘ये प्रेम मोल लिया’ देखी। माँ का रिव्यू तो आप तक पहुँच ही चुका है। माँ ने अपने दिल से सौ में से सौ नंबर दिए। अब मेरी बारी थी। सूरज की तारीफ़ करो तो वो बड़े शर्मा जाते हैं। मैंने कहा, “सूरज, आप यहीं मेरे साथ खड़े रहिए। मुझे ये वीडियो बनाना है। और आज आपको अपनी तारीफ़ सुननी पड़ेगी!”🥹😍 क्या कमाल की फ़िल्म है! आज के वक़्त के लिए कितनी ज़रूरी बात कहती है। महिलाओं को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद लेने की आज़ादी क्या मायने रखती है, इसका इससे ख़ूबसूरत उदाहरण मैंने बहुत दिनों से किसी फ़िल्म में नहीं देखा। और सूरज ये बात इतनी सहजता से कहते हैं कि आप हँसते भी हैं, आपकी आँखें भी भरती हैं और बात दिल में बैठ जाती है।❤️ संगीत लाजवाब है। सबने इतना अच्छा काम किया है कि किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। वैसे मैंने भी अच्छा काम किया है🤓! कैमरे का काम, आर्ट डायरेक्शन, कपड़े, संवाद… हर चीज़ में कितनी बारीकी है। सूरज हर बार मुझे चौंका देते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि मुझे उन पर बहुत, बहुत, बहुत गर्व है, तो उसमें एक दोस्त की ख़ुशी और एक दर्शक की तालियाँ, दोनों हैं।👏👏❤️ माँ ने अपने नंबर दे दिए। मेरी बात ये है कि एक दर्शक के तौर पर भारत में मैंने जो दस सबसे अच्छी फ़िल्में देखी हैं, उनमें ‘ये प्रेम मोल लिया’ ज़रूर होगी। जिस बात को सूरज ने चुना है, जिस तरह उसे पर्दे पर उतारा है, और जिस तरह के संवाद लिखे हैं, उन्हीं की वजह से। और बड़े दिनों बाद ऐसी फ़िल्म देखी जिसमें न एक गाली है, न थप्पड़, न घूँसा, न कोई बंदूक। आहाहा, मज़ा आ गया! आँखें तर हो गईं। २७ नवंबर को ‘ये प्रेम मोल लिया’ रिलीज़ हो रही है। जाइए, देखिए। अच्छा लगेगा।जय हो! ❤️😍 @rajshri #YehPremMolLiya #SoorajBarjatya