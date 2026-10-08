{"_id":"6ac7960bc8981ce04d0825fb","slug":"nana-patekar-had-connection-with-underworld-don-manya-surve-mother-kept-him-away-from-him-2026-10-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अंडरवर्ल्ड डॉन से था नाना पाटेकर का कनेक्शन: बचपन में इस शख्स से दूर रखती थीं मां, जानें क्या था मामला?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को अपनी अदाकारी के लिए सराहा गया है। फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें पद्मश्री से लेकर कई नेशनल फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया है। हाल ही में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक खुलासा था। उन्होंने बताया था कि अगर वह फिल्मों में नहीं होते, तो अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाते। उनके मुताबिक वह गैंगस्टर मन्या सुर्वे के रिश्तेदार हैं।

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अगर अभिनेता ना होते तो क्या होते नाना?

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में नाना पाटेकर ने बताया कि अगर वह फिल्मों में नहीं आते, तो उनकी जिंदगी उन्हें एक अलग दिशा में ले जा सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि उनका गुस्सा उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता था। उन्होंने माना कि अगर वह अभिनेता नहीं होते तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चले जाते। उन्होंने बचपन में कई झगड़े किए।

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नाना के रिश्तेदार है डॉन

नाना पाटेकर ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि मुंबई के डॉन मन्या सुर्वे से उनके रिश्तेदार हैं। मन्या सुर्वें अभिनेता के मामा के बेटे थे। उन्होंने कहा 'मन्या सुर्वे मेरा भाऊ था।'