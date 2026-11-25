1 of 7 बेटी के साथ प्रियंका - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपनी बेटी मालती मैरी को 'सबसे बहादुर बच्ची' कहा है। इसकी वजह यह है कि वह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में गईं। यहां नन्ही मालती ने बिना डरे एक विशाल एनाकोंडा को सहलाया।

Trending Videos

2 of 7 बेटी के साथ प्रियंका - फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra

प्रियंका की पोस्ट में क्या है?

प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑस्ट्रेलिया चिड़ियाघर में मालती के साथ बिताए एक मजेदार दिन की झलकियां साझा कीं। तस्वीरों और वीडियो में एक पल ऐसा भी था, जिसमें मालती चिड़ियाघर के कर्मचारियों की देखरेख में एक विशाल सांप के पास बैठी उसे प्यार से छूती हुई नजर आईं।

3 of 7 बेटी के साथ प्रियंका - फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra

मालती ने एनाकोंडा को सहलाया

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, 'सबसे बहादुर बच्ची'। तस्वीर में मालती सफेद फ्लोरल ड्रेस और गुलाबी जूते पहने हुए उस विशाल सांप को छूने की कोशिश कर रही हैं, जिसे चिड़ियाघर का एक कर्मचारी सावधानी से पकड़े हुए है। पास में एक और बच्चा भी बैठा दिखाई दे रहा है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 बेटी के साथ प्रियंका - फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra

गैंडे के पास दिया पोज

इस दौरे की एक और तस्वीर में, प्रियंका एक गैंडे के पास खड़ी हैं और उन्होंने मालती को अपनी गोद में ले रखा है। उन्हें मालती के साथ एक जिराफ को खाना खिलाते हुए भी देखा गया।



विज्ञापन

5 of 7 बेटी के साथ प्रियंका - फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra