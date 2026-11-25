ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपनी बेटी मालती मैरी को 'सबसे बहादुर बच्ची' कहा है। इसकी वजह यह है कि वह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में गईं। यहां नन्ही मालती ने बिना डरे एक विशाल एनाकोंडा को सहलाया।
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बेटी के साथ प्रियंका
- फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra
प्रियंका की पोस्ट में क्या है?
प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑस्ट्रेलिया चिड़ियाघर में मालती के साथ बिताए एक मजेदार दिन की झलकियां साझा कीं। तस्वीरों और वीडियो में एक पल ऐसा भी था, जिसमें मालती चिड़ियाघर के कर्मचारियों की देखरेख में एक विशाल सांप के पास बैठी उसे प्यार से छूती हुई नजर आईं।
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बेटी के साथ प्रियंका
- फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra
मालती ने एनाकोंडा को सहलाया
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, 'सबसे बहादुर बच्ची'। तस्वीर में मालती सफेद फ्लोरल ड्रेस और गुलाबी जूते पहने हुए उस विशाल सांप को छूने की कोशिश कर रही हैं, जिसे चिड़ियाघर का एक कर्मचारी सावधानी से पकड़े हुए है। पास में एक और बच्चा भी बैठा दिखाई दे रहा है।
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बेटी के साथ प्रियंका
- फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra
गैंडे के पास दिया पोज
इस दौरे की एक और तस्वीर में, प्रियंका एक गैंडे के पास खड़ी हैं और उन्होंने मालती को अपनी गोद में ले रखा है। उन्हें मालती के साथ एक जिराफ को खाना खिलाते हुए भी देखा गया।
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बेटी के साथ प्रियंका
- फोटो : इंस्टाग्राम@priyankachopra
लेमूर और कंगारू के साथ साझा की तस्वीर
प्रियंका, लेमूर के साथ पोज देती नजर आईं, जो उनके चारों ओर घूम रहे थे। तस्वीरों के इस सेट में प्रियंका और मालती को एक कंगारू के साथ समय बिताते हुए भी देखा जा सकता है। इसमें अभिनेत्री अपनी बेटी के पास नीचे बैठी हैं और दोनों उस जानवर के साथ बातचीत कर रही हैं।