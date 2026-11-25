{"_id":"6b06594d2946c6e23209c7ce","slug":"pakistani-show-jo-bachay-hain-sang-samait-lo-trailer-lands-amid-india-ban-calls-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जो बचे हैं संग समेट लो: भारत में बैन की मांग के बीच पाकिस्तानी शो का ट्रेलर जारी, क्या है फवाद-माहिरा का रोल?","category":{"title":"Web Series","title_hn":"वेब सीरीज","slug":"web-series"}}

विज्ञापन



ट्रेलर में क्या है?

कहानी सिकंदर (अहद रजा मीर) के इर्द-गिर्द घूमती है। वह रोम में रहने वाला एक पाकिस्तानी वकील है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात लिजा (इकरा अजीज) से होती है, जो एक कलाकार है। जैसे-जैसे वे करीब आते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं, रिश्तों और अपने अतीत की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। विज्ञापन पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' अपनी रिलीज से पहले ही भारत में विवादों में घिर गई है। इस बीच पाकिस्तान पर आधारित सीरीज का ट्रेलर जारी हो गया है। इसमें फवाद खान और माहिरा खान एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं। जानिए ट्रेलर में क्या है।

Trending Videos

क्या है फवाद खान का किरदार?

फवाद खान ने महमूद का किरदार निभाया है, जिसकी जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आता है जब हालात उसे वापस उसके गांव ले आते हैं। ट्रेलर से पता चलता है कि उसके पास अपने कबीले की जिम्मेदारी उठाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। साथ ही, सनम सईद के किरदार 'वितोरिया' के साथ भी उसका एक जटिल रोमांटिक रिश्ता नजर आता है।



क्या है माहिरा और हानिया का रोल?

माहिरा खान ने राहत का किरदार निभाया है, जो अहमद अली अकबर के किरदार के साथ नजर आती हैं। हालांकि, ट्रेलर में बिलाल अशरफ द्वारा निभाए गए किरदार 'वकार खान' के साथ भी उसके किसी अधूरे रिश्ते का संकेत मिलता है, जो उसकी प्रेम कहानी में उलझनें पैदा करता है। हानिया आमिर ने कुलसुम का किरदार निभाया है, जो एक जिंदादिल युवती है। खुशहाल खान द्वारा निभाए गए जैन के साथ उसका रिश्ता मुश्किलों से भरा नजर आता है। जैन का बर्ताव हिंसक हो सकता है और इस रिश्ते में कुलसुम को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।

विज्ञापन

AICWA की क्या है मांग?

पाकिस्तानी ड्रामा 'जो बचे हैं संग समेट लो' की रिलीज से पहले ही भारत में इसे बैन करने की मांग सामने आई है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में पाकिस्तानी सीरीज की स्ट्रीमिंग रोकने की अपील की है। उन्होंने अपनी इस मांग को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘आतंकवाद को कोई सराहना नहीं। देश सर्वोपरि है।' एसोसिएशन की मांग है कि जो बचे हैं संग समेट लोट को 4 दिसंबर 2026 को भारत में नेटफ्लिक्स पर रिलीज न किया जाए।



पहलगाम हमले के बाद से है बैन

2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इन हमलों की वजह से कई पाकिस्तानी स्टार्स जैसे मावरा हुसैन, दानिश तैमूर, सबा कमर के इंस्टाग्राम अकाउंट तक बैन कर दिये गए थे।

विज्ञापन