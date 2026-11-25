अभिनेता-निर्देशक दोनों हुए व्यस्त

आगे अपनी बातचीत में आदित्य दत्त ने कहा, ‘फिर मैं कमांडो 3 और टेबल नंबर 21 में व्यस्त हो गया। इमरान वैसे भी बहुत व्यस्त रहते हैं। इसलिए, हर बार जब हम स्क्रिप्ट फाइनल कर लेते और शूटिंग शुरू करने वाले होते, कोई न कोई दिक्कत आ जाती। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज का एक समय होता है। इसलिए, हमने सही समय का इंतजार किया।’



कुछ अलग करना चाहते थे निर्देशक

‘गनमास्टर जी 9’ की तरफ बढ़ने के पहले निर्देशक ने अपनी सोच पर भी बात की। उन्होंने कहा, ‘जब इमरान और मैं यह सोच रहे थे कि क्या करें, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अब सामान्य भूमिकाएं नहीं निभा सकता। मुझे अपने मुख्य किरदारों को सितारों की तरह पेश करना पसंद है। मैं रोजमर्रा की जिदगी पर आधारित फिल्में नहीं करना चाहता। अगर आप पिछले कई साल में इमरान के करियर ग्राफ को देखें, तो वह यथार्थवादी सिनेमा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें एक दमदार एक्शन हीरो के रूप में पेश करना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि हम दोनों के बीच इस शैली को लेकर तालमेल बैठा और इस बार सब कुछ ठीक हो गया।’