{"_id":"6b06780c8742515ff501a5e9","slug":"mahesh-babu-priyanka-chopra-film-varanasi-release-delayed-due-to-pending-vfx-work-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वाराणसी: क्या टल जाएगी प्रियंका चोपड़ा की फिल्म की रिलीज डेट? सामने आई बड़ी वजह; इन तारीखों पर हो रहा विचार","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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ताजा खबरों के अनुसार फिल्म में देरी का मुख्य कारण CGI और VFX का काम पूरा न होना हो सकता है। चूंकि राजामौली अपनी फिल्मों की विजुअल क्वालिटी को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, इसलिए वे फिल्म की रिलीज को थोड़ा आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। विज्ञापन एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' के 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की योजना है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि इसकी रिलीज में देरी हो सकती है।

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किन तारीखों पर हो रहा विचार?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म निर्माता अगस्त 2027 में फिल्म की नई रिलीज डेट तय करने के लिए कई तारीखों पर विचार कर रहे हैं। खबरों के अनुसार तीन संभावित तारीखों पर विचार किया जा रहा है- 29 जुलाई, 5 अगस्त और 12 अगस्त, 2027। फिलहाल अगस्त 2027 को सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

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अगस्त क्यों है खास?

दिलचस्प बात यह है कि अगस्त का महीना फिल्म के मुख्य अभिनेता महेश बाबू के जन्मदिन का भी महीना है। अगर इनमें से कोई तारीख फाइनल होती है, तो फैंस के लिए यह दोहरी खुशी की बात होगी। हालांकि नई रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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क्या हो सकती है फिल्म की कहानी? 'वाराणसी' की कहानी एक वैश्विक संकट के इर्द-गिर्द घूमती है।

इसमें 'शंभवी' नाम का एक विशाल एस्टेरॉयड (क्षुद्रग्रह) शहर के लिए खतरा बन जाता है।

फिल्म में 'मंदाकिनी' हैं, जो एक निडर इतिहासकार और बेहतरीन निशानेबाज हैं।

इसमें 'कुंभ' नाम का एक विलेन है, जो तकनीक के मामले में बहुत अच्छा है।