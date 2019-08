3 अफेयर के बाद नेहा धूपिया ने रचा ली थी अंगद बेदी से गुपचुप शादी, अब फिल्मों से दूर कर रहीं ये काम

{"_id":"5d64c4a98ebc3e93ca6f63b7","slug":"after-three-affairs-neha-dhupia-married-to-angad-bedi-now-she-is-doing-this","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"3 \u0905\u092b\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0928\u0947\u0939\u093e \u0927\u0942\u092a\u093f\u092f\u093e \u0928\u0947 \u0930\u091a\u093e \u0932\u0940 \u0925\u0940 \u0905\u0902\u0917\u0926 \u092c\u0947\u0926\u0940 \u0938\u0947 \u0917\u0941\u092a\u091a\u0941\u092a \u0936\u093e\u0926\u0940, \u0905\u092c \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0926\u0942\u0930 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940\u0902 \u092f\u0947 \u0915\u093e\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

Neha Dhupia and Angad along with baby - फोटो : instagram