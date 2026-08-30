पीएम मोदी ने 'मन की बात' में किया उत्तम कुमार का जिक्र, महानायक की इस खूबी की जमकर तारीफ की

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विज्ञापन हिंदी फिल्म के दिग्गज कलाकार उत्तम कुमार की इस साल जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। वह अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक, निर्माता और गायक भी थे। देशभर में तीन सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 'मन की बात' में इस बात का जिक्र किया।

कब मनाई जाएगी जन्म शताब्दी?

पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में उत्तम कुमार को लेकर कहा 'मेरे प्यारे देशवासियों कुछ ही दिनों में तीन सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। दोस्तों उत्तम कुमार जी एक बहुमुखी अभिनेता थे, जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रच-बस गए।'

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पीएम मोदी ने की उत्तम कुमार की तारीफ

पीएम मोदी ने आगे कहा 'फिल्म लवर्स का मानना है कि सत्यजीत रे ने फिल्म 'नायक द हीरो' की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार को ध्यान में रखकर लिखी थी। सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें गरिमा के साथ-साथ अद्भुत भावनात्मक गहराई भी थी। किरदार को वह जीवंत बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही परोपकार के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार ना मानने की सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चलीं, मगर उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की।'

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अभिनेता के घर के सामने से गुजरे पीएम

उन्होंने आगे कहा 'साथियों मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था, तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे।'