Sunil Dutt: पिता सुनील दत्त को याद कर भावुक हुए संजय दत्त, 'मुन्नाभाई' फिल्म से शेयर की जादू की झप्पी वाली तस्वीर

शेयर की गई यह तस्वीर मुन्नाभाई एमबीबीएस फिल्म के अंत की तस्वीर में जिसमें संजय अपने पिता सुनील दत्त को जादू की झप्पी देते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस सुनील दत्त की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मई 2005 में दिल का दौरा पड़ने से एक्टर मृत्यु हो गई थी। यह एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म थी, जिसमें उन्होंने हरिप्रसाद शर्मा के रूप में मुन्ना यानी संजय दत्त के ऑनस्क्रीन पिता का किरदार निभाया था।



Your belief and love helped make me who I am today. You were, are and will always be my hero. Happy birthday, Dad ❤️ pic.twitter.com/Rgs9MteHzf