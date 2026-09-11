दीपिका कक्कड़: कैंसर ट्रीटमेंट के बीच टीवी अभिनेत्री ने कैसे घटाया वजन? पति शोएब इब्राहिम ने दिया अपडेट

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हाल ही में दीपिका के पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम ने दीपिका की सेहत और वजन घटने को लेकर अपडेट दिया। बता दें कि दीपिका और शोएब यूट्यूब पर अपने व्लॉग शेयर करते रहते हैं और यहीं वह फैंस को अपनी लाइफ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट भी देते रहते हैं। लेटेस्ट व्लॉग में शोएब इब्राहिम ने अपनी पत्नी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की एक झलक दिखाई, जिसमें देखा गया कि उनका वजन काफी कम हो गया है।