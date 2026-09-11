डोंट बी शाई: रिलीज हुआ आलिया भट्ट की फिल्म का ट्रेलर, अभिनेत्री ने खुद बताया फिल्म में क्या होंगी खास बातें
Don't Be Shy Trailer: आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी पहली फिल्म 'डोंट बी शाई' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जानिए ट्रेलर में क्या खास है और अलिया भट्ट ने इसे लेकर क्या कहा है?
विस्तार
'डोंट बी शाई' का 2 मिनट 32 सेकंड का ट्रेलर हमें श्यामिली 'शाई' दास (आरुषि बजाज) से मिलवाता है। भले ही उसने अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ प्लान कर रखा हो, लेकिन जल्द ही चीजें बिगड़ने लगती हैं। वह अमीर मयंक (पीयूष खाटी) और अपने बचपन के दोस्त ध्रुव (अंश दुग्गल) के लिए अपनी रोमांटिक भावनाओं के बीच फंसी हुई पाती है। कॉलेज में तारा (बियांका अरोड़ा) के अचानक आने से चीजें और भी उलझ जाती हैं। शाई को जल्द ही एहसास होता है कि अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का उसका सोच-समझकर बनाया गया प्लान काम नहीं कर रहा है।
आलिया भट्ट ने 'डोंट बी शाई' का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा 'पहला प्यार, सबसे अच्छे दोस्त, दिल टूटना, गलत फैसले। इसमें वो सब कुछ है जो बड़े होने के सफर का हिस्सा है।'
श्रीति ने एक बयान में कहा, ''डोंट बी शाई' उन फिल्मों की यादों से बनी है, जो मैंने बड़े होते हुए देखी थीं। ऐसी फिल्में जिन्हें मैं आज भी तब देखती हूं जब मुझे सुरक्षित, सुकून भरा महसूस करना होता है। यह हमारी जिंदगी के उस दौर को मेरा ट्रिब्यूट है, जब हम बड़े होने की दहलीज पर होते हैं लेकिन कई मायनों में अभी भी बच्चे ही होते हैं। यह इस एहसास के बारे में है कि जिंदगी चाहे कितनी भी अजीब या बेकाबू क्यों न हो जाए, हम हमेशा खुद में वापस लौट सकते हैं।'
आरुषि ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, 'अपने असल व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों था। 'शाई' का किरदार निभाने से मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल पाई। 'शाई' का रोल निभाने के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी जुड़ा था। मैं उसे अपना सब कुछ देना चाहती थी और उसके सफर के साथ न्याय करना चाहती थी। मैं दर्शकों के उससे मिलने और उसकी नजर से दुनिया को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।'
- 'डोंट बी शाइ' का प्रीमियर 25 सितंबर को अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ हिंदी में प्राइम वीडियो पर होगा।
- यह ग्रीष्मा शाह और विकेश भूटानी द्वारा सह-निर्मित है। इसकी निर्देशक श्रीति मुखर्जी हैं।
- इसमें कुणाल रॉय कपूर, अनुराग बसु, नेहा धूपिया और अंजू अल्वा नाइक के साथ आरुषि बजाज, पीयूष खाती, बियांका अरोड़ा और अंश दुग्गल हैं।
- आलिया भट्ट ने बताया कि चार नए चेहरों वाली यह फिल्म पहले प्यार, गलत फैसलों और ऐसी ही कई चीजों के बारे में है।