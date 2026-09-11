डोंट बी शाई: रिलीज हुआ आलिया भट्ट की फिल्म का ट्रेलर, अभिनेत्री ने खुद बताया फिल्म में क्या होंगी खास बातें

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श्रीति मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म 'डोंट बी शाई' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह यंग-एडल्ट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन हाउस 'इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस' के बैनर तले बनी है। आइए जानते हैं ट्रेलर में क्या खास है?

ट्रेलर में क्या है?

'डोंट बी शाई' का 2 मिनट 32 सेकंड का ट्रेलर हमें श्यामिली 'शाई' दास (आरुषि बजाज) से मिलवाता है। भले ही उसने अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ प्लान कर रखा हो, लेकिन जल्द ही चीजें बिगड़ने लगती हैं। वह अमीर मयंक (पीयूष खाटी) और अपने बचपन के दोस्त ध्रुव (अंश दुग्गल) के लिए अपनी रोमांटिक भावनाओं के बीच फंसी हुई पाती है। कॉलेज में तारा (बियांका अरोड़ा) के अचानक आने से चीजें और भी उलझ जाती हैं। शाई को जल्द ही एहसास होता है कि अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का उसका सोच-समझकर बनाया गया प्लान काम नहीं कर रहा है।

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आलिया ने शेयर किया वीडियो

आलिया भट्ट ने 'डोंट बी शाई' का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा 'पहला प्यार, सबसे अच्छे दोस्त, दिल टूटना, गलत फैसले। इसमें वो सब कुछ है जो बड़े होने के सफर का हिस्सा है।'

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फिल्म को लेकर उत्साहित श्रीति

श्रीति ने एक बयान में कहा, ''डोंट बी शाई' उन फिल्मों की यादों से बनी है, जो मैंने बड़े होते हुए देखी थीं। ऐसी फिल्में जिन्हें मैं आज भी तब देखती हूं जब मुझे सुरक्षित, सुकून भरा महसूस करना होता है। यह हमारी जिंदगी के उस दौर को मेरा ट्रिब्यूट है, जब हम बड़े होने की दहलीज पर होते हैं लेकिन कई मायनों में अभी भी बच्चे ही होते हैं। यह इस एहसास के बारे में है कि जिंदगी चाहे कितनी भी अजीब या बेकाबू क्यों न हो जाए, हम हमेशा खुद में वापस लौट सकते हैं।'