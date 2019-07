14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए एजाज खान, Tik Tok वीडियो बनाने पर हुए थे गिरफ्तार

बिग बॉस कंटेस्टेंट और एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। एजाज खान पर IPC की धारा 153(A) , 34 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। खबर है कि एजाज खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।



Mumbai: Actor Ajaz Khan sent to judicial custody for 14 days. A case was registered against him for creating/uploading videos with objectionable content promoting enmity between different groups on grounds of religion, & creating hatred among public at large.