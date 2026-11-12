शाहरुख खान: बादशाह के पास नहीं था अपना घर, दुबई में हुआ 'मन्नत' का जिक्र; बोले- अब बच्चे उड़ाते हैं मजाक

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फिल्म निर्माता करण जौहर की तरफ से होस्ट किए गए इस इवेंट में शाहरुख की पत्नी गौरी खान भी मौजूद थीं। उन्होंने दुबई के इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। बातचीत के दौरान शाहरुख के शुरुआती संघर्षों, 'मन्नत' के उनके लिए निजी मायने पर चर्चा हुई। विज्ञापन कभी अपना घर होना सुपरस्टार शाहरुख खान का सबसे बड़ा सपना हुआ करता था। आज मुंबई में उनके घर 'मन्नत' में एक सिनेमा हॉल और समुद्र का नजारा मौजूद है। दुबई में उनके नाम पर बने एक लग्जरी प्रोजेक्ट के लॉन्च के दौरान, शाहरुख ने अपने उस सफर को याद किया, जब उनके पास अपना कोई घर नहीं था।

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शाहरुख किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं

इवेंट में शाहरुख ने कहा कि अपना घर होना उनके सबसे बड़े सपनों में से एक था, खासकर तब जब उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया था। वह बिना अपने घर के पले-बढ़े थे। उन्होंने कहा, 'मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां मेरे माता-पिता का जल्दी निधन हो गया था। यह कोई दुख भरी कहानी नहीं है, बस हालात ऐसे ही थे। मेरे पास कभी अपना घर नहीं था। बेशक मुझे अपनी फिल्में, परिवार और काम से प्यार है। लेकिन अगर किसी चीज को मैं सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं, तो वह है अपना खुद का घर होना।'

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शादी करने तक शाहरुख के पास नहीं था घर

शाहरुख ने बताया कि गौरी से शादी करने से पहले तक उनके पास अपना कोई घर नहीं था। इस जोड़े ने मिलकर अपना पहला घर खरीदा। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वह घर और बाद में 'मन्नत' खरीदने का फैसला किया, तो वे दोनों ही उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर थे।

घर को लेकर बच्चे उड़ाते हैं मजाक

शाहरुख का मानना है कि जब लोग बड़े सपने देखते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करते हैं, तो जिंदगी आखिरकार उन्हें पूरा करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। उन्होंने एक किस्सा भी साझा किया कि कैसे उनके बच्चे उन्हें अलग-अलग शहरों में घर खरीदने की उनकी इच्छा को लेकर चिढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, 'वे कहते हैं, 'पापा, हम हर जगह घर नहीं खरीद सकते।' लेकिन मैं किस्मत वाला रहा हूं। भगवान की मुझ पर कृपा रही है।'