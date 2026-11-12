रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: आठवें दिन तोड़ा 'स्पाइडरमैन' का रिकॉर्ड, जानें 'धुरंधर 2' की कमाई से कितना पीछे?

आठवें दिन 'रामायण' ने इस साल रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कुल कमाई को पीछे छोड़ दिया है। इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 501.01 करोड़ रुपये कमाए थे। अब 'रामायण' इस साल भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब इसकी की निगाहें'धुरंधर 2: द रिवेंज' (1149.30) की कमाई पर हैं। यह फिल्म 'धुरंधर 2' से 602.30 करोड़ रुपये पीछे है।