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बिग बॉस 20: यंग को धक्का देने पर स्काउट को मिली कैसी सजा? लव गिल से हुई बहस के बाद गेमर ने सिर मुंडवाया

Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 12 Nov 2026 11:39 PM IST
सार

  • बिग बॉस में विवाद पर आम्रपाली ने कहा मुझे और स्काउट को घर से बाहर जाना है। 
  • यंग के कुछ नहीं कहने पर बिग बॉस ने उनकी काफी तारीफ की है। 
  • शो में बिग बॉस ने घर वालों को बुलाया और कहा कि स्काउट ने जो गलती की है उसकी सजा मिलेगी।

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scout got punishment in bigg boss 20 got nominted for all episode young get praise
बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में काफी हंगमा हुआ है। इसमें यंग और स्काउट के बीच काफी विवाद हुआ है। स्काउट को बिग बॉस ने सख्त सजा दी है। वहीं स्काउट ने लव गिल को एक बेहद आपत्तिजनक बाद कही है। लव ने कहा कि वह इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। एक प्रोमो में स्काउट निराश नजर आ रहे हैं।

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यंग और स्काउट में क्यों हुआ विवाद?
बिग बॉस ने घर के सभी लोगों को एक टास्क दिया था। उस टास्क में दूसरी टीम के मेंबर को रुलाना था। इस टास्क के तहत स्काउट उदिति को रुलाना चाहते थे। उदिति को रुलाने के लिए स्काउट ने उसके घर की फोटो जला दी। फोटो जलाने पर स्काउट का यंग से विवाद हो गया। स्काउट ने यंग से कहा कि तुम दोबारा गाली दे के दिखाओ। यंग ने जब गाली दी तब स्काउट ने उसे धक्का दे दिया। इस पर यंग ने कुछ नहीं कहा। मगर पूरे घर में तमाशा मच गया। बाकी प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह से धक्का नहीं दिया जा सकता। इस मामले पर आम्रपाली बोलीं कि बिग बॉस आप यंग को घर में रखिए और मुझे और स्काउट को घर से बाहर जाना है। हमें घर से बाहर निकाल दीजिए। हम इस आदमी के साथ नहीं रह सकते।

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बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया

बिग बॉस से क्या बोले यंग?
थोड़ी देर के बाद बिग बॉस ने यंग को कंफेशन रूम में बुलाया। बिग बॉस ने कहा कि यंग आपने जो कुछ भी किया वह बहुत समझदारी भरा किया। यही इस गेम में करना होता है। आपने हाथ नहीं उठाया। इस मामले में सिर्फ स्काउट की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। इस पर यंग ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अब इस घर में स्काउट के साथ नहीं रह सकता। बाकी जो आपका फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। अगर मुझसे कोई गलती है, तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। अगर स्काउट से कोई गलती हुई हो, तो मैं उसके साथ इस घर में नहीं रह सकता। आपका जो भी फैसला हो मुझे बता देना।

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बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया

स्काउट को क्या सजा मिली?
इस बीच बिग बॉस ने पूरे घर वालों को बुलाया और कहा कि स्काउट ने जो गलती की है उसका उन्हें दंड मिलेगा। हालांकि हर गलती की सजा एक सी नहीं होती। इसलिए स्काउट को घर से तो नहीं निकाला जाएगा, मगर वह हर एपिसोड के लिए नॉमिनेटेड रहेंगे। जब तक शो चलेगा, स्काउट ऑटोमेटिक, चाहे कोई उन्हें नॉमिनेट करे या ना करे, वह हमेशा नॉमिनेटेड रहेंगे। बिग बॉस ने स्काउट को दूसरा यह दंड दिया है कि स्काउट को दूसरी लाइफ कमाने का मौका नहीं मिलेगा। ना ही वह घर के कभी कैप्टन बन पाएंगे।  

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स्काउट - फोटो : सोशल मीडिया

स्काउट ने लव को कही आपत्तिजनक बात

स्काउट, लव गिल, गुल्लू और कनिका ये चारों वर्कआउट करते हैं। ये चारों जब वर्कआउट कर रहे थे तब मजाक मस्ती चल रही थी। इस बीच स्काउट ने लव गिल को एक बहुत आपत्तिजनक बात कह दी। इस पर काजी ने कहा कि यह बहुत ही आपत्तिजनक बात थी। पहले लव गिल को पता नहीं चला कि स्काउट ने क्या बोला है, मगर जब उनसे दूसरों ने बोला तो लव गिल उसके पास आई और कहा कि आपने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। इसके लिए आप कितना भी सॉरी बोल लो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हालांकि बाद में स्काउ लव को मनाने की कोशिश करते रहे मगर लव गिल ने उनसे बाद नहीं की।

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स्काउट - फोटो : सोशल मीडिया

क्या निराश हुए स्काउट?
मेकर्स ने शो के अगले एपिसोड का प्रोमो जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि स्काउट ने लव से लड़ाई होने के बाद अपने बाल शेव कर लिए हैं।

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