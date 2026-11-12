बिग बॉस 20: यंग को धक्का देने पर स्काउट को मिली कैसी सजा? लव गिल से हुई बहस के बाद गेमर ने सिर मुंडवाया

यंग और स्काउट में क्यों हुआ विवाद?

बिग बॉस ने घर के सभी लोगों को एक टास्क दिया था। उस टास्क में दूसरी टीम के मेंबर को रुलाना था। इस टास्क के तहत स्काउट उदिति को रुलाना चाहते थे। उदिति को रुलाने के लिए स्काउट ने उसके घर की फोटो जला दी। फोटो जलाने पर स्काउट का यंग से विवाद हो गया। स्काउट ने यंग से कहा कि तुम दोबारा गाली दे के दिखाओ। यंग ने जब गाली दी तब स्काउट ने उसे धक्का दे दिया। इस पर यंग ने कुछ नहीं कहा। मगर पूरे घर में तमाशा मच गया। बाकी प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह से धक्का नहीं दिया जा सकता। इस मामले पर आम्रपाली बोलीं कि बिग बॉस आप यंग को घर में रखिए और मुझे और स्काउट को घर से बाहर जाना है। हमें घर से बाहर निकाल दीजिए। हम इस आदमी के साथ नहीं रह सकते।