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रामायण: पार्ट 2 की कितनी हुई शूटिंग? मेकर्स ने दी जानकारी; हनुमान को दिखाने के लिए होगा इस तकनीक का इस्तेमाल

Thu, 12 Nov 2026 06:34 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 12 Nov 2026 06:34 PM IST
सार

  • 'रामायण पार्ट 2' को 2028 तक टाल दिया गया है। मेकर्स ने इसे टालने की वजह बताई है।
  • फिल्म के दूसरे भाग में वानर सेना को दिखाने के लिए मेकर्स कई जतन कर रहे हैं।
  • सीक्वल में सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आने वाले हैं।

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how much shooting completed of Ramayana Part 2 makers gives update on ranbir kapoor film
रामायण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। दर्शकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। भारत के साथ दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग को लेकर नई अपडेट आई है। जानिए इस फिल्म की शूटिंग का कितना काम पूरा हो चुका है।
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क्यों बढ़ी 'रामायण पार्ट 2' की रिलीज
सिनेमैटोग्राफर पंकज कुमार ने बताया है कि 'रामायण पार्ट 2' की कितने प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है। निर्देशक नितेश तिवारी और उनकी टीम हनुमान, वानर सेना और इस महाकाव्य के प्रमुख युद्धों को पर्दे पर उतारने की तैयारी कर रही है। इस सीक्वल को पहले भाग की तुलना में कहीं बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। पहले इसे 2027 में रिलीज करने की योजना थी। मगर इसे 2028 तक टाल दिया गया है, ताकि टीम को तकनीकी और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम पूरा करने के लिए अधिक समय मिल सके।
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रामायण - फोटो : यूट्यूब
शूटिंग का कितना प्रतिशत पूरा हुआ?
द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में पंकज कुमार ने बताया, 'हमने 'पार्ट 2' की लगभग 60 प्रतिशत शूटिंग पूरी कर ली है। अभी भी बहुत सारा VFX और मोशन-कैप्चर का काम बाकी है, क्योंकि दूसरा भाग पहले भाग से कहीं अधिक भव्य होने वाला है। इसमें हनुमान और पूरी वानर सेना जैसे कई कंप्यूटर-जनरेटेड किरदार हैं। अभी कई बारीकियों पर काम करना बाकी है।'
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माहौल को असली जैसी दिखाने के लिए किस तकनीक का होगा इस्तेमाल?
दूसरे भाग में भगवान हनुमान और वानर सेना के लिए कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी की आवश्यकता होगी। फिल्म के काल्पनिक माहौल में इन किरदारों को एकदम असली जैसा दिखाने के लिए मोशन-कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। टीम को पूरी फिल्म में विजुअल निरंतरता बनाए रखते हुए डिजिटल किरदारों की एक पूरी सेना तैयार करनी होगी।

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'रामायण' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला
कैसी दुनिया दिखाना चाहते हैं मेकर्स?
कुमार ने बताया, 'अगर हम रामायण की शूटिंग किसी असली जंगल में करते, तो दुनिया बहुत असली लगती। शायद हमें यही नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया असली जंगलों से भी बेहतर और शानदार दिखे। राम और लक्ष्मण जिन जंगलों में राक्षसों से लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहां अगर हम बिल्कुल असली दिखने वाले पेड़ दिखाएं, तो शायद वह 'भव्य' अनुभव न मिल पाए। इसमें कोई असलियत नहीं है। आप दर्शकों को एक काल्पनिक दुनिया दिखा रहे हैं। तो फिर एकदम असली दिखने वाली पत्तियों या टहनियों के पीछे क्यों पड़ना? यह बस अपनी बात कहने का एक अलग माध्यम है।'

'रामायण' की स्टारकास्ट
  • नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: पार्ट वन' में रणबीर कपूर राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में हैं। 
  • रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, जबकि सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका में हैं।
  • सहायक कलाकारों में अरुण गोविल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह शामिल हैं। 
  • नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रहे सीक्वल के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं।
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