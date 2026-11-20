1 of 5 मोनालिसा - फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa







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भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने एक बार फिर अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है। अभिनेत्री समुद्र किनारे किसी जगह पर छुट्टियां मना रही हैं। यहां से उन्होंने अपनी ताजी तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी तस्वीरें देखकर फैंस की धड़कनें बढ़ गई हैं।

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2 of 5 मोनालिसा - फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa

मोनालिसा की पोस्ट में क्या है?

मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वह समुद्र किनारे एक लाइट पिंक कलर के शॉर्ट आउटफिट में हैं। उन्होंने सनग्लासेज से अपने लुक को पूरा किया है। कुछ तस्वीरों में बैठ कर पोज दे रही हैं, तो कुछ तस्वीरों में उन्होंने समुद्र किनारे खड़े होकर पोजि दिया है।

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पोस्ट के कैप्शन में क्या लिखा?

अभिनेत्री ने अपनी तस्वीरों शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, 'अपनी धराएं खुद बनाते हुए।' इसके साथ उन्होंने नजर वाला इमोजी बनाया है। मोनालिसा की पोस्ट का ये कैप्शन ये दर्शाता है कि जीवन में वह जो चाहती हैं वह करती हैं।

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4 of 5 मोनालिसा - फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa

यूजर्स कर रहे मोनालिसा की तारीफ

मोनालिसा की तस्वीरों पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा 'आप परी की तरह लग रही हो।' दूसरे यूजर ने लिखा 'आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है।' तीसरे यूजर ने लिखा 'समुद्र किनारे आपके बैठने का अंदाज अच्छा है।' चौथे यूजर ने लिखा 'आप भोजपुरी की असली हीरोइन हो।'

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