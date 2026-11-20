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'जोश' और 'जय हो' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शरद कपूर इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दो साल पहले उनके पैर में चोट लग गई थी, तब से वह तनाव और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में शाहरुख खान, सलमान खान, सोनू सूद और अन्य मशहूर हस्तियों ने उनसे संपर्क कर मदद की पेशकश की है। अब आखिरकार उनका इलाज शुरू हो गया है। उनके प्रवक्ता ने उनकी सेहत पर अपडेट दी है। विज्ञापन

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कैसी है शरद कपूर की तबीयत?

एक नए वीडियो में शरद कपूर की दोस्त और प्रवक्ता हेमा चौधरी ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'शरद के सभी ब्लड टेस्ट शुरू हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट आज आ गई हैं जबकि बाकी कल या परसों तक आ जाएंगी। इसके आधार पर डॉक्टर आगे का जरूरी इलाज तय करेंगे। इलाज शुरू भी हो चुका है। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सख्त सलाह दी है।'

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फोन से दूर रहने की सलाह

हेमा ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में मीडिया का ध्यान और फिल्म इंडस्ट्री के साथियों व फैंस के संदेशों की वजह से अभिनेता पर काफी दबाव आ गया था। उन्होंने बताया कि शरद पिछले लगभग दो वर्षों से लोगों से मेल-जोल से दूर रहे हैं, इसलिए उन्हें इतने ज्यादा ध्यान (अटेंशन) की आदत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि शरद का फोन अभी बंद है और उनके (हेमा के) पास है। इलाज और रिकवरी के लिए अभिनेता को कम से कम एक हफ्ते तक फोन कॉल न लेने की सलाह दी गई है।

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