मोनालिसा: थाईलैंड पहुंचीं भोजपुरी अभिनेत्री, समुद्र किनारे दिए शानदार पोज; बताया किस चीज में है खुशी
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 22 Nov 2026 11:02 AM IST
सार
- मोनालिसा थाईलैंड में छुट्टियां मना रही हैं। उन्होंने इसकी झलकियां दिखाई हैं।
- अभिनेत्री की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं।
- शनिवार को उनके पति ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें प्यारा नोट लिखा।
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विस्तार
भोजपुरी अभिनेत्री मोनालीसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। यहां वह अपने फैंस को अपनी जिंदगी से जुड़ी अपडेट देती रहती हैं। इन दिनों वह थाईलैंड में हैं। यहां वह छुट्टियां मना रही हैं। यहां से उन्होंने अपनी कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं।
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मोनालिसा की पोस्ट में क्या है?
मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें देखा जा सकता है कि अभिनेत्री ने हरे रंग का आउटफिट पहना है। उन्होंने सड़कों पर और समुद्र किनारे कई शानदार पोज दिए हैं। एक तस्वीर में अभिनेत्री ने रेत पर दिल बनाया है। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक शानदार कैप्शन लिखा है।
मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें देखा जा सकता है कि अभिनेत्री ने हरे रंग का आउटफिट पहना है। उन्होंने सड़कों पर और समुद्र किनारे कई शानदार पोज दिए हैं। एक तस्वीर में अभिनेत्री ने रेत पर दिल बनाया है। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक शानदार कैप्शन लिखा है।
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यूजर्स ने किए कमेंट
अपनी नई तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'छोटी चीजों में खूबसूरती है।' मोनालिसा की पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं। कुछ यूजर्स ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की है। कुछ यूजर्स ने उन्हें क्यूट बताया है। एक यूजर ने उन्हें मध्य प्रदेश में घूमने की सलाह दी है। एक और यूजर ने कहा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई होती, तो मैं आपको प्रपोज करता।
अपनी नई तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'छोटी चीजों में खूबसूरती है।' मोनालिसा की पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं। कुछ यूजर्स ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की है। कुछ यूजर्स ने उन्हें क्यूट बताया है। एक यूजर ने उन्हें मध्य प्रदेश में घूमने की सलाह दी है। एक और यूजर ने कहा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई होती, तो मैं आपको प्रपोज करता।
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पति ने जन्मदिन पर बरसाया प्यार
बता दें कि अभिनेत्री मोनालिसा ने 21 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर उन्होंने कई शानदार तस्वीरें शेयर की। उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मोनालिसा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'तुम मेरी जिंदगी के कई अध्याय का हिस्सा रही हो। आज मैं तुम्हें सेलिब्रेट करता हूं। जन्मदिन की बधाई मेरी बीवी।'
बता दें कि अभिनेत्री मोनालिसा ने 21 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर उन्होंने कई शानदार तस्वीरें शेयर की। उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मोनालिसा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'तुम मेरी जिंदगी के कई अध्याय का हिस्सा रही हो। आज मैं तुम्हें सेलिब्रेट करता हूं। जन्मदिन की बधाई मेरी बीवी।'
मोनालिसा का वर्कफ्रंट
- मोनालिसा 43 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं।
- वह फिट रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज करती हैं।
- मोनालिसा ने हिंदी फिल्म 'मेरी लाइफ में उसकी वाइफ' और 'लव गुरु' जैसी फिल्मों में काम किया है।
- अंतरा बिस्वास के नाम से मशहूर अभिनेत्री टीवी शो 'बिग बॉस 10' में नजर आ चुकी हैं।