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विज्ञापन भोजपुरी अभिनेत्री मोनालीसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। यहां वह अपने फैंस को अपनी जिंदगी से जुड़ी अपडेट देती रहती हैं। इन दिनों वह थाईलैंड में हैं। यहां वह छुट्टियां मना रही हैं। यहां से उन्होंने अपनी कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं।

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मोनालिसा की पोस्ट में क्या है?

मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें देखा जा सकता है कि अभिनेत्री ने हरे रंग का आउटफिट पहना है। उन्होंने सड़कों पर और समुद्र किनारे कई शानदार पोज दिए हैं। एक तस्वीर में अभिनेत्री ने रेत पर दिल बनाया है। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक शानदार कैप्शन लिखा है।

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