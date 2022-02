National Science Day 2022: जानें सीवी रमन और उनकी खोज के बारे में, जिस कारण आज देश मना रहा है विज्ञान दिवस

1 of 8

इस साल की थीम

साल 1986 में पहली बार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से ही हर साल इस दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है। साल 2022 के लिए इस दिवस का थीम है- सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण (Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future)