मद्रास: पक्षियों से सीखी उड़ान की तकनीक, आईआईटी-एम ने बनाया विमान को स्टॉल से बचाने वाला ‘मॉर्फिंग स्किन’

मुश्किल परिस्थितियों में कैसे काम करेगी मॉर्फिंग स्किन?

डॉ. रिंकू मुखर्जी ने बताया कि जब कोई विमान उड़ान भरता है, तो उसे जमीन से ऊपर उठने के लिए अतिरिक्त लिफ्ट की जरूरत होती है। खराब मौसम या दूसरी प्रतिकूल परिस्थितियों में यह काम और मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय में यह नया मॉर्फिंग स्किन सिस्टम पंखों के बाहरी हिस्से का आकार बदल लेता है और अतिरिक्त लिफ्ट पैदा करने में मदद करता है। इससे विमान हवा में स्थिर बना रहता है और दुर्घटना का खतरा कम हो सकता है।



शुरुआती परीक्षणों में इस तकनीक के अच्छे नतीजे मिले हैं। यह न केवल हवा के प्रवाह को पंखों से अलग होने से रोकती है, बल्कि विमान की लिफ्ट भी बढ़ाती है और घर्षण कम करती है। इससे उड़ान अधिक सुरक्षित हो सकती है और ईंधन की बचत भी हो सकती है। साथ ही, खराब मौसम, पक्षियों के टकराने के खतरे या तकनीकी खराबी जैसी परिस्थितियों में पायलट को विमान पर बेहतर नियंत्रण मिल सकता है।



डॉ. मुखर्जी के अनुसार, इस तकनीक पर पिछले 20 वर्षों से काम किया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने इसे प्रयोगों और परीक्षणों के जरिए सफलतापूर्वक साबित किया है और इसका पेटेंट भी करा लिया है। अब टीम इसे वास्तविक विमानों में इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।