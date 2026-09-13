डीयू छात्र संघ चुनाव 2026: डूसू अध्यक्ष को कितनी मिलती है सैलरी? जानें पद के साथ मिलने वाली सुविधाएं और अधिकार

दिल्ली विश्वविद्यालय में DUSU चुनाव को लेकर छात्र राजनीति तेज हो गई है। अध्यक्ष समेत चार प्रमुख पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं और 18 सितंबर को छात्र अपने प्रतिनिधियों के लिए वोट करेंगे। इस बार अध्यक्ष पद पर सात प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए पांच, जबकि सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर चार-चार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतगणना के बाद 19 सितंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

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DUSU का अध्यक्ष छात्र राजनीति में एक प्रभावशाली पद माना जाता है। लेकिन क्या इस पद के लिए कोई वेतन भी मिलता है? अगर सैलरी नहीं मिलती तो फिर इस पद को लेकर छात्रों में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है? आइए जानते हैं DUSU अध्यक्ष को मिलने वाली सुविधाओं, अधिकारों और इस पद की अहमियत के बारे में।