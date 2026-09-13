महाराष्ट्र: एक छात्र को पढ़ाने के लिए रोज 5 किमी पैदल चलते हैं शिक्षक, घने जंगल के बीच निभा रहे अपना वादा

हर सुबह ज्यादातर शिक्षक गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल जाते हैं। लेकिन जीवन मिथारी एक छात्र को पढ़ाने के लिए रोज घने जंगल से करीब 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। इस रास्ते में उन्हें बारिश, जंगली जानवरों और बिना सड़क वाले मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है।

55 साल के जीवन मिथारी पिछले 13 साल से इसी तरह स्कूल जा रहे हैं। वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गगनबावड़ा तालुका में स्थित कवलटेक धनगरवाड़ा के जिला परिषद स्कूल में पढ़ाते हैं। यह गांव सिंधुदुर्ग जिले की सीमा के पास एक दूर-दराज इलाके में स्थित है।

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अच्छी सुविधाओं वाली पोस्टिंग छोड़कर चुना मुश्किल रास्ता

इस गांव में बिजली नहीं है और स्कूल तक गाड़ियां नहीं पहुंच सकतीं। सबसे नजदीकी सड़क से 2.5 किलोमीटर दूर होने की वजह से, मिथारी को स्कूल आने-जाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।

मिथारी ने PTI को बताया, "मैं 26 जुलाई, 2013 को वहां गया था। तब से मैं वहां काम कर रहा हूं।"



इस दूर-दराज स्कूल में ट्रांसफर लेने का उनका फैसला किसी हिम्मत वाले काम से कम नहीं था। वहां जाने से पहले, मिथारी कोल्हापुर जिला प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके थे। उन्होंने बताया कि उनके साथी शिक्षकों ने एक बार कहा था कि उनके जैसे प्रभावशाली लोग अक्सर अच्छी सुविधाओं वाले स्कूलों में पोस्टिंग पा लेते हैं, जबकि दूसरों को मुश्किल और दूर-दराज इलाकों में काम करना पड़ता है।



मिथारी ने याद करते हुए कहा, "मैंने कहा कि मैं जाऊंगा।" उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ट्रांसफर मांगा और उस दूर-दराज स्कूल को चुना।