अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड: इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में खुद को परखें छात्र, जीतने वालों को मिलेंगे 21,000 तक

एआई रिपोर्ट बताएगी तैयारी की स्थिति

इस वर्ष अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड 2026-27 एआई आधारित स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को अंक और रैंक के साथ एडवांस एआई आधारित इंटेलिजेंट एसेसमेंट रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह रिपोर्ट हजारों प्रदर्शन मानकों के आधार पर विषयवार प्रदर्शन, कठिनाई स्तर, उप-विषय आधारित विश्लेषण, प्रश्न हल करने की प्रवृत्ति और व्यक्तिगत सुधार के सुझाव जैसी जानकारियां देगी।



सभी पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए एआई डैशबोर्ड भी उपलब्ध होगा, जहां वे फ्री प्रैक्टिस मटेरियल, मॉक टेस्ट और रियल-टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस का लाभ उठा सकेंगे। टेक एंड एआई ओलंपियाड पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित होगा, जबकि अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं क्यूएमआर आधारित ऑफलाइन मोड में होंगी।



हर स्तर पर सम्मान टॉप-3 चैंपियन अवार्ड विजेता छात्रों को एक अभिभावक के साथ यूरोपियन स्पेस सेंटर जाने का अवसर मिलेगा।





ये पुरस्कार भी मिलेंगे

नेशनल लेबल: 21,000 रुपये ट्रॉफी सर्टिफिकेट

स्टेट लेबल: 5,100 रुपये ट्रॉफी सर्टिफिकेट

डिस्ट्रिक्ट लेबल: मेडल सर्टिफिकेट

स्कूल लेबल: क्लास टॉपर्स के लिए मेडल

हर प्रतिभागी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट

पात्रता: कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी

उपलब्ध विषय: इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी और टेक एंड एआई

अली बर्ड आफर का लाभ उठाने के लिए अपने विद्यालय से संपर्क करें या क्यूआर कोड स्कैन कर पंजीकरण करें।

वेबसाइट amarujalaolympiad.com टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-121-1166