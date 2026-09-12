बीएसईबी: बिहार एसटीईटी के लिए बंद होने वाली है आवेदन विंडो, कौन और कब तक भर सकता है फॉर्म? जानें सबकुछ

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

आवेदन सामान्य/बीसी/ईडब्ल्यूएस एससी/एसटी/पीएच एकल पेपर 960 760 दोनों पेपर 1,440 1,140

परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए शुल्क जमा कर सकते हैं।

आयु सीमा के नियम क्या?

बिहार एसटीईटी 2026 के लिए 1 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी।