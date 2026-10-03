करियर: कॉलेज के दिनों में ही सीख लें ये 10 स्किल्स, आगे चलकर बहुत काम आएंगी, जल्दी सीखने के टिप्स भी जानें

कम्युनिकेशन यानी संवाद करने की क्षमता लगभग हर क्षेत्र में काम आती है। आप किसी विषय के बारे में कितना जानते हैं, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन अपनी जानकारी और विचार को सामने वाले तक स्पष्ट तरीके से पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। इंटरव्यू, कक्षा में प्रस्तुति, शिक्षकों से बातचीत या भविष्य में टीम के साथ काम करने में इसकी जरूरत पड़ सकती है। किसी भी विषय पर दो मिनट अपने शब्दों में बोलने का अभ्यास करें। अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनें। ध्यान दें कि आप कहां अनावश्यक रूप से रुक रहे हैं या कौन-से शब्द बार-बार बोल रहे हैं। नियमित अभ्यास के साथ बोलने का तरीका बेहतर किया जा सकता है।