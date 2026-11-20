आईआईटी खड़गपुर: पीएम मोदी विद्यार्थियों से करेंगे बातचीत, जारी करेंगे खास सिक्का; जानें दौरे का पूरा कार्यक्रम
कोलकाता, पीटीआई Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 20 Nov 2026 05:02 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को आईआईटी खड़गपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह संस्थान के 75 साल पूरे होने पर यादगार सिक्का जारी करेंगे और विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री सस्ती चिकित्सा तकनीक और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े नए समाधानों को भी देखेंगे। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। संस्थान की स्थापना 1951 में हुई थी।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह देश के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक यादगार सिक्का जारी करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित भी करेंगे। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। यह देश का पहला आईआईटी है। संस्थान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित यह कार्यक्रम उसके सफर और उपलब्धियों को याद करने का अवसर होगा।
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विद्यार्थियों से किस कार्यक्रम के तहत मिलेंगे?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्थान के नेताजी सभागार में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम 'विकसित भारत के लिए 75 आवाजें' पहल के तहत आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के विचार और अनुभव जानेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह करीब 9 बजकर 45 मिनट पर संस्थान परिसर पहुंचेंगे। इसके बाद वह तय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विद्यार्थियों के साथ होने वाली इस बातचीत में शिक्षा, नए विचारों और देश के विकास में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा की संभावना है। कार्यक्रम में संस्थान के विद्यार्थी शामिल होंगे।
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किन नई तकनीकों को देखेंगे प्रधानमंत्री?आईआईटी खड़गपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री चिकित्सा से जुड़ी नई तकनीकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के समाधान भी देखेंगे। इसके लिए परिसर में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें कम खर्च वाली चिकित्सा तकनीक और ऐसे नए उपाय दिखाए जाएंगे, जिनसे दूर-दराज के इलाकों तक इलाज की सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। इन तकनीकों का मकसद आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना है। खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखा गया है, जिन्हें अस्पताल और इलाज की सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पातीं। प्रधानमंत्री इन नए समाधानों की जानकारी लेंगे।
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