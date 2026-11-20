विद्यार्थियों से किस कार्यक्रम के तहत मिलेंगे?

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किन नई तकनीकों को देखेंगे प्रधानमंत्री?

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कौन-कौन रहेगा कार्यक्रम में शामिल?

कब हुई थी आईआईटी खड़गपुर की स्थापना?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्थान के नेताजी सभागार में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम 'विकसित भारत के लिए 75 आवाजें' पहल के तहत आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के विचार और अनुभव जानेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह करीब 9 बजकर 45 मिनट पर संस्थान परिसर पहुंचेंगे। इसके बाद वह तय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विद्यार्थियों के साथ होने वाली इस बातचीत में शिक्षा, नए विचारों और देश के विकास में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा की संभावना है। कार्यक्रम में संस्थान के विद्यार्थी शामिल होंगे।आईआईटी खड़गपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री चिकित्सा से जुड़ी नई तकनीकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के समाधान भी देखेंगे। इसके लिए परिसर में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें कम खर्च वाली चिकित्सा तकनीक और ऐसे नए उपाय दिखाए जाएंगे, जिनसे दूर-दराज के इलाकों तक इलाज की सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। इन तकनीकों का मकसद आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना है। खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखा गया है, जिन्हें अस्पताल और इलाज की सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पातीं। प्रधानमंत्री इन नए समाधानों की जानकारी लेंगे।प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, राज्यपाल आरएन रवि और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहेंगे। ये सभी प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री पहले संस्थान परिसर में पहुंचेंगे और चिकित्सा तकनीक से जुड़ी प्रदर्शनी देखेंगे। इसके बाद वह आईआईटी खड़गपुर के 75 साल पूरे होने के मौके पर यादगार सिक्के का अनावरण करेंगे। फिर वह कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान संस्थान के विद्यार्थी, अधिकारी और अन्य आमंत्रित लोग भी मौजूद रहेंगे।आईआईटी खड़गपुर की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित है। देश का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होने के कारण इसका विशेष महत्व है। पिछले 75 वर्षों में इस संस्थान ने शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और शोध के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। अब इसकी स्थापना के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के दौरे और यादगार सिक्के के अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर संस्थान के पुराने सफर और भविष्य की योजनाओं को भी सामने रखने का अवसर मिलेगा।