ओडिशा बोर्ड 12वीं की डेटशीट जारी: 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, यहां देखें पूरा शेड्यूल
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 20 Nov 2026 04:37 PM IST
सार
ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों की लिखित परीक्षाएं 16 फरवरी से 31 मार्च 2027 तक होंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं 4 से 16 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और समय देख सकते हैं। पूरी समय सारणी आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in पर उपलब्ध है।
विज्ञापन
विस्तार
ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद (CHSE) ने वर्ष 2027 की 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार, लिखित परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेंगी। यह समय सारणी कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों के विद्यार्थियों के लिए जारी की गई है। ज्यादातर परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी। हालांकि, कुछ विषयों के पेपर का समय और अवधि अलग हो सकती है। विद्यार्थी पूरी समय सारणी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
कब से शुरू होंगी परीक्षाएं?ओडिशा बोर्ड की 12वीं की लिखित परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। आखिरी पेपर 31 मार्च 2027 को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों के विद्यार्थी शामिल होंगे। परिषद के अनुसार, ज्यादातर पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। हालांकि, कुछ विषयों के लिए परीक्षा की अवधि और समय अलग रखा जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी विषयवार समय सारणी ध्यान से देखनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब जारी कार्यक्रम के अनुसार पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए।
विज्ञापन
प्रयोगात्मक परीक्षाएं कब होंगी?लिखित परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रयोगात्मक परीक्षाएं 4 जनवरी से 16 जनवरी 2027 तक होंगी। इन परीक्षाओं में संबंधित विषयों के विद्यार्थियों को शामिल होना होगा। इसके अलावा आंतरिक मूल्यांकन के लिए भी दो समय तय किए गए हैं। पहला चरण 22 दिसंबर 2026 से 3 जनवरी 2027 तक और दूसरा चरण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2027 तक होगा। विद्यार्थियों को अपने स्कूल से प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन से जुड़ी जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
विज्ञापन
कमेंट
कमेंट X