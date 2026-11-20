कब से शुरू होंगी परीक्षाएं?

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प्रयोगात्मक परीक्षाएं कब होंगी?

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किस दिन किस विषय का पेपर होगा?

मार्च में कब तक चलेंगे पेपर?

समय सारणी कहां से डाउनलोड करें?

ओडिशा बोर्ड की 12वीं की लिखित परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। आखिरी पेपर 31 मार्च 2027 को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों के विद्यार्थी शामिल होंगे। परिषद के अनुसार, ज्यादातर पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। हालांकि, कुछ विषयों के लिए परीक्षा की अवधि और समय अलग रखा जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी विषयवार समय सारणी ध्यान से देखनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब जारी कार्यक्रम के अनुसार पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए।लिखित परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रयोगात्मक परीक्षाएं 4 जनवरी से 16 जनवरी 2027 तक होंगी। इन परीक्षाओं में संबंधित विषयों के विद्यार्थियों को शामिल होना होगा। इसके अलावा आंतरिक मूल्यांकन के लिए भी दो समय तय किए गए हैं। पहला चरण 22 दिसंबर 2026 से 3 जनवरी 2027 तक और दूसरा चरण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2027 तक होगा। विद्यार्थियों को अपने स्कूल से प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन से जुड़ी जानकारी जरूर लेनी चाहिए।ओडिशा बोर्ड की समय सारणी के अनुसार, 16 फरवरी को विज्ञान वर्ग का ओड़िया भाषा का पेपर होगा। 18 फरवरी को कला और वाणिज्य वर्ग की ओड़िया परीक्षा आयोजित की जाएगी। 20 फरवरी को विज्ञान और व्यावसायिक वर्ग के विद्यार्थियों के अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान और दूसरे विषयों के पेपर होंगे। 23 फरवरी को कला और वाणिज्य वर्ग की अंग्रेजी परीक्षा होगी। 26 फरवरी को विज्ञान वर्ग का भौतिक विज्ञान और व्यावसायिक वर्ग का गणित का पेपर होगा। इसके बाद मार्च में अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित और दूसरे विषयों की परीक्षाएं होंगी।मार्च महीने में भी 12वीं की परीक्षाएं अलग-अलग विषयों के लिए आयोजित होंगी। 1 मार्च को सभी वर्गों के एकीकृत व्यावसायिक विषय और मातृभाषा के पेपर होंगे। 4 मार्च को कला वर्ग की राजनीति विज्ञान और वाणिज्य वर्ग की व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी की परीक्षा होगी। 8 मार्च को हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत और वैकल्पिक अंग्रेजी सहित दूसरी भाषा के पेपर होंगे। 11 मार्च को मनोविज्ञान, शिक्षा और जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। 27 मार्च को गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र और लेखांकन के पेपर होंगे। आखिरी परीक्षा 31 मार्च को होगी।विद्यार्थी ओडिशा बोर्ड की 12वीं परीक्षा की पूरी समय सारणी आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट खोलें और परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ा विकल्प चुनें। इसके बाद वर्ष 2027 की 12वीं परीक्षा की समय सारणी के लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर पूरी सूची खुल जाएगी। विद्यार्थी इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान विषय और तारीख का मिलान जरूर करें। किसी पेपर के समय या कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी के लिए भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाएं देखते रहें।