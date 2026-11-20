कब तक कर सकेंगे सुधार?

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किन जानकारियों में कर सकेंगे बदलाव?

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#upboardpryj https://t.co/VldoyuCq9h — Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) November 20, 2026

कौन कर सकेगा पंजीकरण में सुधार?

सुधार की सुविधा क्यों दी गई?

कहां और कैसे मिलेगी सुविधा?

यूपी बोर्ड की ओर से पंजीकरण में सुधार की सुविधा 20 नवंबर 2026 से शुरू की गई है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य 30 नवंबर 2026 की रात 12 बजे तक विद्यार्थियों के विवरण में जरूरी बदलाव कर सकेंगे। यह सुविधा केवल तय समय के लिए उपलब्ध रहेगी। बोर्ड ने साफ किया है कि आखिरी तारीख निकलने के बाद सुधार का कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जल्द अपने स्कूल से संपर्क करना चाहिए। उन्हें अपने पंजीकरण में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।बोर्ड ने अग्रिम पंजीकरण में कई तरह की गलतियां सुधारने की सुविधा दी है। इसमें विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जाति, लिंग और जन्मतिथि जैसी जानकारियां शामिल हैं। इसके अलावा विषय और विषय कोड में भी बदलाव किया जा सकता है। विद्यार्थियों की फोटो में गलती होने पर उसे भी ठीक कराया जा सकेगा। बोर्ड ने कक्षा 11वीं के पंजीकरण में हाईस्कूल का गलत अनुक्रमांक दर्ज होने पर उसे सुधारने की सुविधा भी दी है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के विवरण का नियमितीकरण और पहले हटाए गए विवरण को फिर से बहाल करने की सुविधा भी शामिल की गई है।पंजीकरण में बदलाव करने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य की होगी। इसके लिए उन्हें यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने लॉगिन के माध्यम से जाना होगा। विद्यार्थी खुद वेबसाइट पर जाकर सीधे बदलाव नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर किसी छात्र या छात्रा के पंजीकरण में कोई गलती है, तो उसे अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को इसकी जानकारी देनी होगी। स्कूल की ओर से जरूरी जानकारी की जांच करने के बाद ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए संशोधन किया जाएगा। विद्यार्थियों को समय रहते अपनी गलती बतानी चाहिए, ताकि प्रधानाचार्य तय समय के भीतर सुधार की प्रक्रिया पूरी कर सकें।अग्रिम पंजीकरण के समय कई बार विद्यार्थियों की जानकारी भरते हुए गलतियां हो जाती हैं। किसी का नाम गलत दर्ज हो जाता है, तो किसी की जन्मतिथि, विषय या माता-पिता के नाम में गलती रह जाती है। ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिए बोर्ड ने यह सुविधा शुरू की है। इसका मकसद विद्यार्थियों के शैक्षिक रिकॉर्ड में सही जानकारी दर्ज करना है। सही विवरण होने से आगे की पढ़ाई और बोर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं में परेशानी नहीं होगी। इसलिए विद्यार्थियों और स्कूलों को पंजीकरण में दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।पंजीकरण में सुधार की ऑनलाइन सुविधा यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध होगी। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य वेबसाइट पर लॉगिन करके विद्यार्थियों के विवरण में बदलाव कर सकेंगे। विद्यार्थियों को सबसे पहले अपने पंजीकरण की जानकारी स्कूल से जांचनी चाहिए। अगर नाम, जन्मतिथि, फोटो, विषय या किसी अन्य जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो तुरंत प्रधानाचार्य को बताएं। सुधार की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है और समय रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद बदलाव का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आखिरी दिन का इंतजार न करें।