1 सितंबर: पहले ही दिन तीन जरूरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, सीटेट समेत इन दो भर्तियों के लिए फौरन कर दें आवेदन

सीबीएसई ने सीटेट सितंबर 2026 के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है, जो पहले आवेदन प्रक्रिया के दौरान फॉर्म नहीं भर पाए थे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उठाया है, जिसमें पात्र शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता हासिल करने के लिए उचित अवसर देने पर जोर दिया गया था। सीटेट की परीक्षा स्थगित हो चुकी है और इसकी नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। बोर्ड के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद संशोधित परीक्षा तारीख जारी की जाएगी। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...