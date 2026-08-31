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1 सितंबर: पहले ही दिन तीन जरूरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, सीटेट समेत इन दो भर्तियों के लिए फौरन कर दें आवेदन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: Akash Kumar
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:00 AM IST
सार
1 September 2026: सितंबर की शुरुआत नौकरी और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम है। 1 सितंबर को सीटेट के दोबारा खुले आवेदन, यूपीपीएससी की 1,156 पदों की भर्ती और यूपीएसएसएससी पीईटी के आवेदन बंद हो जाएंगे। जानें किसे और कैसे आवेदन करना है।
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1 September 2026 Last Date
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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1 September 2026: सितंबर का पहला दिन सरकारी नौकरी और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काफी अहम है। 1 सितंबर 2026 को तीन महत्वपूर्ण परीक्षाओं और भर्तियों के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है। इनमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी शामिल है।
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CTET 2026
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
CTET 2026: दोबारा खोली गई आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त हो रही
सीबीएसई ने सीटेट सितंबर 2026 के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है, जो पहले आवेदन प्रक्रिया के दौरान फॉर्म नहीं भर पाए थे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उठाया है, जिसमें पात्र शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता हासिल करने के लिए उचित अवसर देने पर जोर दिया गया था। सीटेट की परीक्षा स्थगित हो चुकी है और इसकी नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। बोर्ड के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद संशोधित परीक्षा तारीख जारी की जाएगी। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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UPPSC Professor- Assistant Professor Recruitment 2026
- फोटो : AI Generated
UPPSC: प्रोफेसर-असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,156 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा क्षेत्र में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,156 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 है। उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार का मौका भी मिलेगा और वे 8 सितंबर तक जरूरी संशोधन कर सकेंगे। प्रोफेसर पद के लिए आयु सीमा 35 से 55 वर्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 26 से 40 वर्ष रखी गई है। संबंधित विषय में एमएस, डीएनबी या एमडी की डिग्री और निर्धारित अनुभव मांगा गया है। हालांकि, पद और विषय के अनुसार योग्यता अलग हो सकती है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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UPSSSC PET 2026
- फोटो : AI Generated
UPSSSC PET 2026: यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी 1 सितंबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की आगे आने वाली विभिन्न समूह ‘ग’ भर्तियों में शामिल होने के लिए पीईटी महत्वपूर्ण है। आयोग पीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को आगे होने वाली मुख्य भर्ती परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्ट करता है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और इसकी गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी यहां पढ़ें...
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Amar Ujala Graphics
तुरंत भर दें फॉर्म
इन तीनों परीक्षाओं और भर्तियों में आवेदन की 1 सितंबर 2026 की तारीख सबसे महत्वपूर्ण है। सीटेट में यह उन अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त मौका है, जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। इसलिए अगर आप इनमें से किसी के लिए पात्र हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आज ही फॉर्म पूरा कर दें। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक भार या तकनीकी समस्या होने की स्थिति से बचने के लिए आवेदन पहले पूरा करना बेहतर रहेगा।
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