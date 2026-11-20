कितने छात्रों ने किया पंजीकरण?

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आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

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जेईई मेन से कहां मिलेगा दाखिला?

जेईई मेन का फॉर्म कैसे भरें?

आवेदन के बाद क्या ध्यान रखें?

एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जेईई मेन 2027 के लिए अब तक 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। कुल 12,23,255 छात्रों ने पंजीकरण फॉर्म जमा किया है। इनमें से 10,10,941 उम्मीदवारों ने आवेदन शुल्क का भुगतान भी पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने केवल पंजीकरण किया है, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क जमा हो गया हो। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली जानकारी अपने पास सुरक्षित रखें।जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उम्मीदवारों को इसी तारीख तक पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें जल्द आवेदन कर लेना चाहिए। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यान से दर्ज करनी चाहिए। गलत जानकारी देने या जरूरी प्रक्रिया अधूरी छोड़ने से आवेदन में परेशानी हो सकती है। शुल्क जमा होने की पुष्टि भी जरूर कर लें।संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन देश की प्रमुख इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), अन्य सरकारी और निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का रास्ता खुलता है। वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश पाने के लिए केवल जेईई मेन पास करना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवारों को पहले जेईई मेन में तय योग्यता हासिल करनी होती है और फिर जेईई एडवांस्ड परीक्षा देनी होती है। जेईई एडवांस्ड में सफल होने के बाद ही आईआईटी में दाखिले की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आईआईटी में करीब 18,900 सीटों का आंकड़ा भी इस खबर के शीर्षक में दिया गया है।जेईई मेन 2027 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पेज पर जेईई मेन 2027 पंजीकरण से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद डिजिलॉकर के जरिए लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें। इसमें नाम, जन्मतिथि, संपर्क और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी सही-सही दर्ज करें। इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। सभी जानकारियों को एक बार जांचने के बाद आवेदन जमा करें। अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट निकालकर रख लें।फॉर्म जमा करने के बाद उम्मीदवार यह जरूर जांच लें कि आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है या नहीं। शुल्क का भुगतान होने के बाद मिलने वाली रसीद और आवेदन की प्रति सुरक्षित रखनी चाहिए। आगे परीक्षा से जुड़ी जरूरी सूचनाएं, प्रवेश पत्र और अन्य जानकारी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे वेबसाइट पर समय-समय पर नजर बनाए रखें। आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल भी चालू रखें, ताकि परीक्षा से जुड़ी जरूरी सूचना मिलने में परेशानी न हो। किसी भी बदलाव या नई जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक सूचना को ही सही मानें।