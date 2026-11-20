जेईई मेन 2027: 12 लाख से ज्यादा छात्रों ने भरा फॉर्म, क्या आपने किया आवेदन? 22 नवंबर है आखिरी मौका
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 20 Nov 2026 02:02 PM IST
सार
जेईई मेन 2027 के लिए अब तक 12,23,255 उम्मीदवार पंजीकरण फॉर्म जमा कर चुके हैं। इनमें से 10,10,941 ने शुल्क भर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार आवेदन की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 है। छात्र वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। यह परीक्षा एनआईटी समेत इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश का रास्ता है। जानें आवेदन का तरीका और आईआईटी की 18,900 सीटों की जानकारी।
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विस्तार
जेईई मेन 2027 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 12,23,255 उम्मीदवार पंजीकरण फॉर्म जमा कर चुके हैं। इनमें से 10,10,941 उम्मीदवारों ने आवेदन शुल्क भी सफलतापूर्वक जमा कर दिया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 तय की गई है। जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करना बेहतर होगा।
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कितने छात्रों ने किया पंजीकरण?एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जेईई मेन 2027 के लिए अब तक 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। कुल 12,23,255 छात्रों ने पंजीकरण फॉर्म जमा किया है। इनमें से 10,10,941 उम्मीदवारों ने आवेदन शुल्क का भुगतान भी पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने केवल पंजीकरण किया है, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क जमा हो गया हो। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली जानकारी अपने पास सुरक्षित रखें।
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आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उम्मीदवारों को इसी तारीख तक पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें जल्द आवेदन कर लेना चाहिए। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यान से दर्ज करनी चाहिए। गलत जानकारी देने या जरूरी प्रक्रिया अधूरी छोड़ने से आवेदन में परेशानी हो सकती है। शुल्क जमा होने की पुष्टि भी जरूर कर लें।
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