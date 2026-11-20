क्या आज जारी होगा रिजल्ट?

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आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा?

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मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से क्या बदला?

अंतिम सूची कब जारी होगी?

रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकेंगे?

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से नीट पीजी राउंड 2 के सीट आवंटन परिणाम को जल्द जारी करने की सूचना दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सूची 20 नवंबर को जारी हो सकती है। हालांकि, कमेटी ने अभी तक परिणाम जारी करने का निश्चित समय नहीं बताया है। पहले अस्थायी यानी प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी। इसमें उम्मीदवारों को आवंटित की गई सीटों की जानकारी होगी। जिन छात्रों ने दूसरे चरण में अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम भरे थे, वे सूची में अपना नाम और आवंटित सीट देख सकेंगे।अस्थायी सीट आवंटन सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। यदि किसी छात्र को लगता है कि सीट आवंटन में कोई गलती हुई है, तो वह उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। इसके लिए कमेटी की ओर से तय समय सीमा का पालन करना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर ही अपनी शिकायत जमा करनी होगी। मिली हुई आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही सीट आवंटन की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसलिए अस्थायी परिणाम आने के बाद उम्मीदवारों को निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए।नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण का परिणाम श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से जुड़े मामले में अंतरिम रोक के कारण अटक गया था। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसकी रोक केवल पुडुचेरी के एक डीम्ड विश्वविद्यालय पर लागू होगी। इसका असर दूसरे मेडिकल कॉलेजों में होने वाले दाखिलों पर नहीं पड़ेगा। अदालत की रोक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और पुडुचेरी सरकार की केंद्रीकृत प्रवेश समिति (CENTAC) की ओर से कराई जा रही अन्य कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी।दूसरे चरण की अस्थायी सूची आने के बाद उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी करेगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि अस्थायी सूची के आधार पर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए नहीं पहुंचना है। अंतिम सूची जारी होने के बाद ही आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे दाखिले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। कॉलेज में रिपोर्ट करने की तारीख और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी अंतिम परिणाम के साथ या कमेटी की आधिकारिक सूचना में दी जाएगी।उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान तरीके से सीट आवंटन सूची देख सकेंगे:1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।2. नीट पीजी काउंसलिंग से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।3. राउंड 2 प्रोविजनल सीट आवंटन परिणाम के विकल्प को चुनें।4. स्क्रीन पर खुलने वाली पीडीएफ सूची में अपना नाम या रोल नंबर खोजें।5. सूची डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकालकर रख लें।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दाखिले से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर भरोसा करें।