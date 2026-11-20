देश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बदली हैं?

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बीमारियों की समय पर पहचान क्यों जरूरी है?

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नई तकनीक और आयुर्वेद की क्या भूमिका है?

भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से कैसे निपटें?

राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में कई बदलाव हुए हैं। अब बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में भी इलाज की सुविधाएं बढ़ रही हैं। देशभर में करीब 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं, जहां लोगों को शुरुआती इलाज और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने टेलीमेडिसिन यानी दूर बैठकर डॉक्टर से सलाह लेने की सुविधा को भी अहम बताया। इससे उन लोगों को मदद मिल सकती है, जिन्हें अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है।राष्ट्रपति ने कहा कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में केवल बीमारी होने के बाद इलाज करने के बजाय उसे पहले रोकने और समय पर पहचानने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच को जरूरी बताया। उनके मुताबिक, बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाने से बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है और मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सकता है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी जिक्र किया। इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। 70 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना भी शुरू की गई है।राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक इलाज के साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आयुष सेवाओं को जोड़ने और इन पद्धतियों पर वैज्ञानिक शोध करने की जरूरत बताई। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र और आयुष मंत्रालय के प्रयासों का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोगी बताया। उनके अनुसार, नई तकनीक से इलाज को सस्ता, आसान और बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि, तकनीक अपनाते समय मरीजों की जरूरत और इंसानियत को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए।राष्ट्रपति ने कहा कि इंसानों का स्वास्थ्य जानवरों, पेड़-पौधों और पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए बीमारियों से निपटने के लिए डॉक्टरों के साथ पशु चिकित्सकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और दूसरे क्षेत्रों के जानकारों को भी मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कोरोना महामारी से मिली सीख का जिक्र करते हुए डॉक्टरों से नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार रखने की अपील की। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी संस्थान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आरएमएल अस्पताल और एबीवीआईएमएस चिकित्सा शिक्षा और इलाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहां मरीजों की बड़ी संख्या के कारण विद्यार्थियों को अच्छा व्यावहारिक अनुभव मिलता है।