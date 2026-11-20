डॉक्टर बनने के बाद इन बातों का रखें खास ध्यान: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी नैतिकता और सेवा की सीख, जानें..
पीटीआई Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 20 Nov 2026 05:39 PM IST
सार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा डॉक्टरों से इलाज के दौरान नैतिकता, संवेदनशीलता और इंसानियत को सबसे ऊपर रखने की अपील की। उन्होंने दूरदराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, चिकित्सा शोध और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने आयुष्मान भारत, टेलीमेडिसिन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की भूमिका भी बताई। उन्होंने भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की बात कही।
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विस्तार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा डॉक्टरों से कहा कि वे अपने पेशे में ईमानदारी, संवेदनशीलता और इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। शुक्रवार को नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों का काम केवल मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि उनकी तकलीफ समझना और जरूरत के समय मदद करना भी है। उन्होंने नए डॉक्टरों से अपील की कि वे दूरदराज और पिछड़े इलाकों में भी बेहतर इलाज की सुविधाएं पहुंचाने में योगदान दें।
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देश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बदली हैं?राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में कई बदलाव हुए हैं। अब बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में भी इलाज की सुविधाएं बढ़ रही हैं। देशभर में करीब 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं, जहां लोगों को शुरुआती इलाज और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने टेलीमेडिसिन यानी दूर बैठकर डॉक्टर से सलाह लेने की सुविधा को भी अहम बताया। इससे उन लोगों को मदद मिल सकती है, जिन्हें अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है।
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बीमारियों की समय पर पहचान क्यों जरूरी है?राष्ट्रपति ने कहा कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में केवल बीमारी होने के बाद इलाज करने के बजाय उसे पहले रोकने और समय पर पहचानने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच को जरूरी बताया। उनके मुताबिक, बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाने से बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है और मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सकता है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी जिक्र किया। इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। 70 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना भी शुरू की गई है।
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