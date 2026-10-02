भाजपा की सांगठनिक बैठक: उत्तराखंड पहुंचे राम माधव ने नेताओं में भरा जोश, बोले-बहुमत नहीं, इस बार बहुत मत चाहिए

तीसरी बार जीतने वाला आठवां राज्य बने उत्तराखंड

राम माधव ने कहा कि अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जहां हम लगातार तीन बार जीते हैं। हमको ऐसा आठवां राज्य बनकर दिखाना है। जिसके लिए हम सबको हमेशा की तरह पहली बार चुनाव लड़ने की मानसिकता और पहली बार जीतने की मानसिकता से चुनाव में जाना है। साढ़े चार वर्ष एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में हम सबने पार्टी को बहुत मजबूत किया है।



युवाओं को उम्र में बांटने वालों को देना है जवाब : बांसुरी

बैठक में सह प्रभारी बांसुरी स्वराज ने कहा कि वर्तमान में देश को धर्म, क्षेत्र और जाति में बांटने के बाद युवाओं को उम्र में बांटने की राजनीति आगे बढ़ रही है। कभी कोई कॉकरोच पार्टी बनकर लीड करने की कोशिश करता है। कोई आम आदमी बनकर तो कोई कांग्रेस का ऐसा नेता, जो अगले चार वर्षों में सीनियर सिटीजन बनने वाला है। इन सबके नाम अलग हैं लेकिन सबकी आत्मा देश विरोधी, सनातन विरोधी भावना से भरी हुई है। वहीं सह प्रभारी अरविंद मेनन ने कहा कि हमें अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेकर चुनाव में जाना है। एकजुटता से पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना है।