Dehradun News: नारसन में श्याम मनुहार संकीर्तन का आयोजन

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नारसन। कस्बा स्थित राजा महेंद्र स्पोर्ट्स एकेडमी परिसर में बृहस्पतिवार शाम को श्याम मनुहार संकीर्तन का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव के दौरान आमंत्रित भजन गायकों निर्मल सनातनी, रोहित हरियाणवी, रिया अग्रवाल, दीपक वत्स और पं. रामदत्त शर्मा ने श्याम बाबा के भजनों से पंडाल में भक्तिमय माहौल हो गया। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा और भक्तगण देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। इस दौरान सुरेश पाल, कुशाग्र गर्ग, देवेंद्र टिकोला, विकास, सुनील, अनु, रितिक, प्रभात, अर्जुन, सचिन आदि मौजूद रहे।