Dehradun News: छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का रुड़की तबादला
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:51 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:51 PM IST
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चकराता। रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न छावनी परिषदों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के तबादले किए हैं। चकराता छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिपुदमन सिंह को रुड़की स्थानांतरित किया गया है। रिपुदमन सिंह के स्थान पर अभी तक नया अधिकारी तैनात नहीं किया गया है। चकराता मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार क्लेमेनटाउन, देहरादून के मुख्य अधिशासी अधिकारी को सौंपा गया है। यह प्रभार नए अधिकारी की नियुक्ति होने तक रहेगा। इस व्यवस्था के तहत चकराता छावनी परिषद के प्रशासनिक कार्य संचालित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है। यह तबादला आदेश हाल ही में जारी किया गया है।
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