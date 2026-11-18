1 of 6 फातिमा के साथ अगरकर, नेहरा और सागरिका-जहीर - फोटो : Instagram

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2 of 6 जहीर के साले की सगाई - फोटो : Instagram

बेटे फतेहसिंह के साथ जहीर खान का प्यारा अंदाज

फातिमा अगरकर के साझा किए गए वीडियो में जहीर खान और उनके बेटे फतेहसिंह की एक तस्वीर ने खास ध्यान खींचा। इसमें जहीर अपने बेटे को गोद में लिए उसके माथे से अपना सिर लगाकर प्यार जताते नजर आ रहे हैं। जहीर की पत्नी सागरिका भी समारोह में मौजूद थीं। वह खूबसूरत साड़ी में नजर आईं। वीडियो में जहीर की फातिमा के साथ भी एक तस्वीर है, जिसमें वह हाथ में गिलास लेकर मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। जहीर खान को हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है।

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ग्लैमरस फातिमा और अजीत अगरकर का रॉयल लुक

बीसीसीआई के पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी पद छोड़ने के बाद पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में नजर आए। वह ब्राउन कुर्ते, सफेद पायजामे और नेहरू जैकेट में नजर आए। वहीं, उनकी पत्नी फातिमा भी ग्लैमरस दिख रही थीं। दोनों ने अपने बेटे के साथ फैमिली फोटो भी खिंचवाई।

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4 of 6 जहीर के साले की सगाई; नेहरा के साथ उनकी पत्नी रुश्मा (बाएं) - फोटो : Instagram

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