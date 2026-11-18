{"_id":"6afd15d2a4a7295d6102149b","slug":"sakshi-dhoni-emotional-post-after-ms-dhoni-s-ipl-retirement-thanks-fans-and-says-proud-of-mahi-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"19 साल का सफर खत्म: धोनी के आईपीएल से संन्यास पर भावुक हुईं साक्षी; क्या लिखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

महेंद्र सिंह धोनी के लिए आईपीएल में अब खिलाड़ी के तौर पर कोई नया सीजन नहीं होगा। 19 साल तक इस लीग में अपने बल्ले और कप्तानी से छाप छोड़ने वाले माही अब चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में नई भूमिका निभाएंगे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल 2027 से पहले टीम का मेंटर नियुक्त किया है। धोनी के इस नए सफर के बीच उनकी पत्नी साक्षी ने भावुक संदेश साझा किया है। उन्होंने माही पर गर्व जताने के साथ-साथ वर्षों तक उनका साथ देने वाले प्रशंसकों का भी आभार व्यक्त किया। विज्ञापन

Trending Videos

साक्षी ने माही के लिए लिखा भावुक संदेश

साक्षी ने इंस्टाग्राम पर धोनी की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत नजारे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'कुछ अध्यायों को खत्म होना पड़ता है, ताकि खूबसूरत नई शुरुआत हो सके। उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने वर्षों तक माही को प्यार दिया, उनका समर्थन किया और उन पर भरोसा जताया। फिर चाहे हम आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हों या नहीं। हम आपके इस प्यार के हमेशा आभारी रहेंगे। नई शुरुआत, नए रोमांच और कई खूबसूरत यादों के नाम। माही, मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा।'



View this post on Instagram A post shared by Sakshi Singh (@sakshisingh_r)

साक्षी ने इंस्टाग्राम पर धोनी की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत नजारे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'कुछ अध्यायों को खत्म होना पड़ता है, ताकि खूबसूरत नई शुरुआत हो सके। उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने वर्षों तक माही को प्यार दिया, उनका समर्थन किया और उन पर भरोसा जताया। फिर चाहे हम आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हों या नहीं। हम आपके इस प्यार के हमेशा आभारी रहेंगे। नई शुरुआत, नए रोमांच और कई खूबसूरत यादों के नाम। माही, मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा।'

विज्ञापन

विज्ञापन





INSTAGRAM POST OF SAKSHI FOR MS DHONI 🥹💛 https://t.co/gh2TPAh83e — Johns. (@CricCrazyJohns) November 17, 2026



INSTAGRAM POST OF SAKSHI DHONI FOR DHONI.🥹❤️ https://t.co/OumejFS7Dg — CRIC MASTER (@ThakurVish80259) November 17, 2026



Sakshi Dhoni shares this beautiful note for #Mahi after IPL retirement ♥️ https://t.co/n8nzo7FZVX — Nisha Yadav (@valuecraft_) November 17, 2026 साक्षी की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। धोनी के प्रशंसकों ने भी इस पर जमकर प्यार लुटाया। उनके लिए यह सिर्फ एक क्रिकेटर के संन्यास की खबर नहीं, बल्कि आईपीएल में एक युग के अंत जैसा है।

विज्ञापन

19 साल का सफर, अब मेंटर की नई जिम्मेदारी

धोनी ने आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 में इस लीग में कदम रखा था। वह 16 सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले। मंगलवार को फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम का मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही आईपीएल में उनके खिलाड़ी के रूप में करियर पर विराम लग गया।