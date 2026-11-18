{"_id":"6afd41ea04dc3ee12000a3ee","slug":"ms-dhoni-ipl-retirement-bumrah-jadeja-chahal-raina-vaibhav-sooryavanshi-and-stars-pay-emotional-tributes-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"धोनी के आईपीएल से संन्यास पर भावुक हुए बुमराह: जडेजा-रैना ने क्या कहा? सूर्यवंशी ने भी खास अंदाज में दी विदाई","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर का अंत क्रिकेट जगत के लिए भावुक पल बन गया है। करीब दो दशक तक इस लीग में अपने नेतृत्व, शांत स्वभाव और मैच फिनिश करने की क्षमता से पहचान बनाने वाले माही अब खिलाड़ी के रूप में नजर नहीं आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने उन्हें आईपीएल 2027 से पहले टीम का मेंटर नियुक्त किया है। उनके इस नए सफर की शुरुआत से पहले क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, सुरेश रैना, इरफान पठान और दिनेश कार्तिक समेत कई पूर्व खिलाड़ियों ने धोनी के साथ बिताए पलों को याद किया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी खास अंदाज में उन्हें विदाई दी। विज्ञापन

MS Dhoni has been an integral part of the IPL's growth and success. His leadership and achievements have inspired countless young cricketers and given fans memories to cherish for a lifetime. Wishing him the very best for the future. @IPL @BCCI https://t.co/x3nk3sxhG6 विज्ञापन November 17, 2026

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बुमराह ने धोनी से क्या कहा?

जसप्रीत बुमराह ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि धोनी उनके पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं और वह उन्हें सबसे ज्यादा आदर्श मानते थे। बुमराह ने धोनी को यादगार पलों के लिए धन्यवाद दिया और उनकी नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दीं।

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जडेजा ने कही दिल की बात

धोनी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स में 12 सीजन बिताने वाले रविंद्र जडेजा ने बेहद छोटे लेकिन खास संदेश के साथ उन्हें बधाई दी। जडेजा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आठ का सात के लिए सम्मान हमेशा रहेगा।' जडेजा की इस पोस्ट में दोनों खिलाड़ियों की जर्सी के नंबरों के जरिए उनके रिश्ते और आपसी सम्मान की झलक दिखाई दी।



वहीं, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने धोनी को भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बताया। उन्होंने लिखा, 'एक कप्तान, एक फिनिशर, दबाव में शांत और संयमित रहने वाले खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक। एमएस धोनी, आपने जो विरासत बनाई है, उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा।' उन्होंने आगे कहा, 'शाबाश एमएस। मुझे विश्वास है कि आपका अपार अनुभव और ज्ञान अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रेरित करता रहेगा।'

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चहल ने याद किया टीम इंडिया में डेब्यू का दिन

भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धोनी के साथ अपने करियर के एक खास पल को याद किया। उन्होंने बताया कि माही ने ही उन्हें भारतीय टीम की डेब्यू कैप सौंपी थी। चहल ने लिखा, 'आपने मुझे भारत की डेब्यू कैप दी थी। यह ऐसा पल है, जिसे मैं जीवनभर संजोकर रखूंगा। आपके मार्गदर्शन, मेंटरशिप और भरोसे ने मेरे सफर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। शुक्रिया माही भाई। आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सीएसके के साथ नई भूमिका के लिए आपको शुभकामनाएं। यह भूमिका आपके लिए नई नहीं है, बस एक नए अध्याय की शुरुआत है।'

रैना बोले- कुछ दिग्गज कभी संन्यास नहीं लेते

धोनी के सबसे करीबी साथियों में शामिल रहे सुरेश रैना ने भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि कुछ रिश्ते क्रिकेट के मैदान से आगे होते हैं और कुछ दिग्गज कभी वास्तव में संन्यास नहीं लेते। रैना ने लिखा, 'कुछ साझेदारियां क्रिकेट से आगे होती हैं। कुछ रिश्ते बाउंड्री से भी आगे होते हैं और कुछ दिग्गज कभी वास्तव में संन्यास नहीं लेते।'



उन्होंने आगे लिखा, 'ड्रेसिंग रूम साझा करने से लेकर साथ में ट्रॉफियां उठाने तक, आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए जीवनभर की याद है, माही भाई। हमने जीत का जश्न मनाया, चुनौतियों का सामना किया और एक ऐसा सपना जिया, जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा।' रैना ने धोनी की जर्सी नंबर सात का जिक्र करते हुए लिखा, 'नंबर सात की जर्सी भले ही अब मैदान पर नहीं उतरेगी, लेकिन आपकी विरासत हमेशा चेपॉक की धड़कन बनी रहेगी।'



उन्होंने आगे कहा, 'सीएसके के मेंटर के रूप में नई पारी शुरू करते हुए मुझे पता है कि आपका शांत दिमाग, निडर स्वभाव और बेजोड़ समझ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मैदान पर हमारा नेतृत्व करने से लेकर अब किनारे से मार्गदर्शन करने तक, आप हमेशा हमारे थाला रहेंगे। भूमिका बदलती है, विरासत नहीं। एक बार कप्तान, हमेशा हमारे थाला।'

वैभव सूर्यवंशी ने भी साझा की तस्वीर

युवा बल्लेबाजी प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी ने भी धोनी के प्रति अपना सम्मान जताया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। धोनी के संन्यास पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने भी खास संदेश दिया। फ्रेंचाइजी ने लिखा, 'ओ माही, ओ माही।' टीम ने आगे कहा, 'करीब दो दशक का सफर, ट्रॉफियों, यादगार पलों, आखिरी गेंद पर मिली जीत और कभी न टूटने वाले धैर्य से भरी विरासत। हर रंग की जर्सी पहनने वाले प्रशंसकों को खुशी देने और खेल को जिस तरह आपने आगे बढ़ाया, उसके लिए शुक्रिया माही भाई।'



युवा बल्लेबाजी प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी ने भी धोनी के प्रति अपना सम्मान जताया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। धोनी के संन्यास पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने भी खास संदेश दिया। फ्रेंचाइजी ने लिखा, 'ओ माही, ओ माही।' टीम ने आगे कहा, 'करीब दो दशक का सफर, ट्रॉफियों, यादगार पलों, आखिरी गेंद पर मिली जीत और कभी न टूटने वाले धैर्य से भरी विरासत। हर रंग की जर्सी पहनने वाले प्रशंसकों को खुशी देने और खेल को जिस तरह आपने आगे बढ़ाया, उसके लिए शुक्रिया माही भाई।'

धवन और ब्रावो ने भी दी शुभकामनाएं

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने धोनी के प्रभाव को हमेशा कायम रहने वाला बताया। उन्होंने लिखा, 'क्या शानदार सफर रहा है, एमएस धोनी भाई! आपके नेतृत्व, शांत स्वभाव और खेल पर प्रभाव ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। खिलाड़ी भले ही एक कदम पीछे हट जाए, लेकिन क्रिकेट पर आपका प्रभाव जारी रहेगा। सीएसके में नई भूमिका के लिए आपको शुभकामनाएं!' वहीं, सीएसके के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने लिखा, 'शुक्रिया कप्तान! आपकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। जल्द मुलाकात होगी, मेरे भाई।'