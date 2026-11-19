1 of 4 अभिषेक और हेड - फोटो : ANI







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16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन में SRH ₹40.15 करोड़ के भारी-भरकम पर्स और तीन विदेशी स्लॉट के साथ उतरेगी। आइए जानते हैं उन तीन धाकड़ बल्लेबाजों के बारे में, जो आईपीएल 2027 में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। आईपीएल 2027 की शुरुआत से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड ने अपने वर्कलोड को मैनेज करने और आगामी 2027 वनडे वर्ल्ड कप के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल के चलते आईपीएल के 20वें सीजन से हटने का फैसला किया है। हेड के इस फैसले के बाद हैदराबाद ने उन्हें रिलीज कर दिया है, जिससे टीम की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी 'ट्रेविषेक' (ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा) टूट गई है। इसके अलावा टीम पर कप्तान पैट कमिंस की उपलब्धता को लेकर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं।

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2 of 4 ईशान किशन - फोटो : ANI

1. ईशान किशन (टीम के भीतर सबसे मजबूत विकल्प)

हैदराबाद द्वारा रिटेन किए गए ईशान किशन ट्रेविस हेड की जगह लेने के लिए सबसे बेहतरीन घरेलू विकल्प हैं। ईशान को आईपीएल में ओपनिंग करने का लंबा अनुभव है, जहां उन्होंने 55 पारियों में 141 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1,733 रन बनाए हैं। उन्हें प्रमोट करने से सनराइजर्स को ऑक्शन में एक भी रुपया खर्च किए बिना लेफ्ट-हैंड और लेफ्ट-हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्लेइंग-11 में सभी विदेशी स्लॉट हेनरिक क्लासेन, नाथन एलिस और ब्रायडन कार्स जैसे खिलाड़ियों के लिए खाली रहेंगे।

3 of 4 बेन डकेट - फोटो : England Cricket

2. बेन डकेट (दिल्ली कैपिटल्स से रिलीज विस्फोटक ओपनर)

दिल्ली कैपिटल्स द्वारा रिलीज किए गए इंग्लैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज बेन डकेट शैली के हिसाब से ट्रेविस हेड का सटीक विकल्प साबित हो सकते हैं। डकेट पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलने के लिए जाने जाते हैं और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जैसी सपाट पिचों पर बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्पिन के खिलाफ उनके स्वीप शॉट्स और पावरप्ले में तेज रन बनाने की क्षमता अभिषेक शर्मा के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा सकती है।

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4 of 4 रचिन रवींद्र - फोटो : PTI