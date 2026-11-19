IND vs NZ: लंच से पहले कैसे गिरे न्यूजीलैंड के चार विकेट? वीडियो में देखें, बुमराह-कंबोज और आकाश ने बरपाया कहर
वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने लंच से पहले न्यूजीलैंड के चार विकेट झटक लिए। बुमराह ने शुरुआत में ही कप्तान को बोल्ड किया, फिर कंबोज और आकाश दीप ने भी अपना कमाल दिखाया। वीडियो में देखें चारों विकेट गिरने का पूरा रोमांच।
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने लंच तक न्यूजीलैंड के चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट झटके, जबकि अंशुल कंबोज और आकाश दीप को एक-एक सफलता मिली। न्यूजीलैंड ने पहले सत्र के अंत तक 23 ओवर में चार विकेट पर 60 रन बनाए। हेनरी निकोल्स 29 और टॉम ब्लंडेल पांच रन बनाकर नाबाद रहे। वीडियो में देखें, पहले सत्र में कैसे भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ी।
भारत को पहली सफलता पारी के पहले ही ओवर में मिल गई। जसप्रीत बुमराह ने ओवर की तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम को बोल्ड कर दिया। लैथम ने गेंद को बाहर जाती हुई समझकर छोड़ दिया, लेकिन गेंद आखिरी समय में अंदर की ओर आई और ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। वह दो गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।
Some introductions are best made with a BOOM. 💥 Tom Latham gets a taste of Jasprit Bumrah's brilliance in the very first over! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
अंशुल कंबोज ने चौथे ओवर में न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर डेवोन कॉनवे ने आगे बढ़कर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। कॉनवे 13 गेंदों पर चार रन बनाकर आउट हुए। इस तरह न्यूजीलैंड ने चार ओवर से भी कम समय में अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए।
A lovely morning for India, not so much for New Zealand! 🫣 Anshul Kamboj strikes and the hosts are two wickets down early! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND https://t.co/e2VDR0CYhy— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
दो विकेट जल्दी गिरने के बाद हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 95 गेंदों पर 39 रन जोड़े। यह साझेदारी 20वें ओवर की पहली गेंद पर टूटी। आकाश दीप की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर रवींद्र ने ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पंत के हाथों में चली गई। रवींद्र 50 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट 51 रन पर गिरा। रचिन को पांच के निजी स्कोर पर जीवनदान भी मिला था, जब कंबोज की गेंद उनके बल्ले से लगकर पंत के हाथों में गई थी, लेकिन कंबोज ने अपील नहीं की थी। पंत और गिल ने अपील की, लेकिन कंबोज को अपील करता नहीं देख, दोनों शांत हो गए और रिव्यू नहीं लिया था। बाद में रीप्ले में दिखा कि गेंद ने बल्ले का किनारा छुआ था।
There was a noise, India were interested, but no review followed! 😕 Rachin Ravindra gets a huge slice of luck! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND https://t.co/WRZjTJDGvi— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
NZ in DEEP Trouble! 🚨 Akash Deep draws the false shot, Rachin Ravindra fails to make the most of his earlier escape! 💥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND https://t.co/ncE3INRcu3— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
आकाश दीप के ओवर के बाद बुमराह ने एक बार फिर अपना प्रभाव दिखाया। 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल आउट हो गए। वह क्रीज से आगे निकलकर खेल रहे थे और बुमराह की अंदर आती गेंद को डिफेंड करने गए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके पैड से उछली और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने कैच लपक लिया। मिचेल आठ गेंदों पर एक रन बना सके। न्यूजीलैंड का चौथा विकेट 52 रन पर गिरा।
"𝘈𝘦 𝘑𝘢𝘪𝘴𝘶, 𝘨𝘶𝘭𝘭𝘺 𝘤𝘳𝘪𝘤𝘬𝘦𝘵 𝘬𝘩𝘦𝘭 𝘳𝘢𝘩𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘬𝘺𝘢? 𝘕𝘦𝘦𝘤𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘪𝘵𝘩 𝘬𝘦 𝘳𝘦𝘩!" – said a legend once 😬 Some advice stays with you forever! 🫡 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 19, 2026